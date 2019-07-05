Вызов Ибрагимовича, конёк Константиновой и виски Макгрегора: как спортсмены участвуют в Bottle Cap Challenge

В социальных сетях набирает популярность Bottle Cap Challenge, смысл которого заключается в том, чтобы открыть бутылку ударом ноги. Во флешмобе уже приняли участие многие известные спортсмены. Например, Златан Ибрагимович не только справился с заданием, но и призвал повторить трюк Поля Погба. Уже выполнил его Конор Макгрегор — при этом боец не обошёлся без рекламы собственного виски. А фигуристка Станислава Константинова сбила крышку лезвием конька.

Челлендж из мира смешанных единоборств

В последнее время в соцсетях набирают популярность различные челленджи, в рамках которых пользователи выполняют те или иные задания. Например, люди, участвовавшие в нашумевшем Ice Bucket Challenge, обливались холодной водой. Эта акция была призвана собрать средства на изучение бокового амиотрофического склероза.

Некоторые из подобных «вызовов» касаются и темы спорта. Ярким примером тому стал Bottle Cap Challenge. Смысл задумки заключается в том, чтобы открыть бутылку ударом ноги.

Сам челлендж запустили бойцы MMA, которые отлично владеют техникой подобных ударов. Одним их первых своё мастерство продемонстрировал чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй. Американец с первой попытки открутил крышку со стеклянной бутылки. Кроме того, трюк бойца чуть позже повторил его маленький сын.

Так спортсмен дал жизнь Bottle Cap Challenge. Следом его трюк принялись повторять и другие бойцы. Разумеется, не остался в стороне Конор Макгрегор, который мастерски сбил крышку с пластиковой тары. При этом в руках ирландец держал бутылку собственного виски Proper Twelve. Интересно, что бывший чемпион UFC передал эстафету непобеждённому боксёру Флойду Мейвезеру, которому уступил на ринге два года назад, но тот на сообщение экс-соперника никак не отреагировал.

Зато выполнил трюк россиянин Сергей Харитонов.

«Я тоже решил поучаствовать. Попытался сделать максимально серьёзное лицо», — написал в Instagram российский спортсмен.

А вот чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пока участия в Bottle Cap Challenge не принял.

Зато некоторые другие бойцы не только принимают вызов, но и делают это необычным образом. Например, ветеран UFC Канг Ли усложнил задание и сбил крышки сразу с трёх бутылок.

А чемпион в полутяжёлой весовой категории организации Джон Джонс подошёл к выполнению условий челленджа с юмором и просто покрутился вокруг собственной оси, после чего рукой открыл крышку.

Боец Bellator Джон Уэйн Парр, участвуя в Bottle Cap Challenge, вовсе воспользовался видеомонтажом.

Удар по банке солёных огурцов и мастерство жены футболиста

В рамках смешанных единоборств челлендж не остался, несмотря на всю сложность исполнения подобных ударов. Одним из первых участников, профессионально не занимающимися боевыми искусствами, стал известный актёр Джейсон Стейтем. Он уверенно сбил крышку со стеклянной тары, стоя на крыше здания.

Разумеется, не мог пройти мимо челленджа футболист Златан Ибрагимович, имеющий чёрный пояс по тхэквондо. После очередного матча MLS нападающий, в настоящий момент выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси», продемонстрировал, что не растерял навыков единоборств. Сбив крышку, швед с боснийскими корнями бросил вызов чемпиону мира Полю Погба.

А одно из самых необычных исполнений трюка удалось российской фигуристке Станиславе Константиновой. Она сумела открутить крышку лезвием конька.

«Большое спасибо за то, что отмечали меня под роликом Макгрегора. Теперь настало время выводить челлендж на новый уровень. Конор и Джейсон Стейтем, конечно, клёво открыли бутылку. Но смогут ли они повторить этот трюк в коньках?» — написала под роликом Константинова.

Забавное видео сняла и чемпионка мира по тайскому боксу Ирина Ларионова. Ударом ноги ей удалось открыть банку солёных огурцов.

«Тренер зашёл в магазин, купил банку огурцов. Мы сделали несколько дублей. В последнем огурцы вообще на землю упали», — рассказала спортсменка РИА Новости.

Впрочем, выполняют условия челленджа не только профессиональные спортсмены. Например, это удалось сделать супруге бывшего вратаря сборной России по футболу Вячеслава Малафеева Екатерине.

Немало лайков набрало и видео пожарного из Северной Осетии Сармата Баскаева, который также выполнил условия Bottle Cap Challenge.

«Баскаев в пожарной охране уже два года. За это время любовь к выбранной профессии только укоренилась. Параллельно со службой он успешно занимается смешанными единоборствами. На его счету победы и призовые места с различных турниров, в числе которых и чемпионат России по ММА», — приводит «Регион online» заявление пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия — Алания.