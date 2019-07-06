«На этот раз обойдусь без прыжка»: что говорили Нурмагомедов и Порье на пресс-конференции в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе состоялась летняя пресс-конференция UFC, в которой приняли участие действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного пояса Дастин Порье. Россиянин заверил, что в будущем поединке планирует обойтись без прыжка в зал, как это случилось после боя с Конором Макгрегором, а также рассказал об изменениях в подготовке и заявил, что превосходит своего оппонента в классе. Американец заявил, что обладает всем необходимым для победы над соперником, а президент UFC Дана Уайт сообщил, что в скором времени в России начнут организовываться титульные схватки.

Менее чем через сутки в Лас-Вегасе, на арене T-Mobile состоится турнир UFC 239, который обещает стать одним из главных событий года в Абсолютном бойцовском чемпионате. На шоу пройдут сразу два титульных боя, а главным событием станет поединок между легендарным Джоном Джонсом и Тьяго Сантосом. Однако руководство промоушена решило ещё больше подогреть интерес к этому мероприятию и за сутки до его начала собрало специальную пресс-конференцию, в которой приняли участие многие звёзды организации.

Так, с прессой пообщались восемь бойцов, которые в ближайшие несколько месяцев проведут свои очередные поединки под эгидой UFC. Безусловно, для российских болельщиков наиболее важным было присутствие Хабиба Нурмагомедова, который готовится к своей второй защите титула чемпиона в лёгком весе. Помимо самого «Орла» и его будущего оппонента в лице Дастина Порье, в мероприятии также приняли участие Дэниел Кормье и Стипе Миочич, Макс Холлоуэй и Фрэнки Эдгар, а также Роберт Уиттакер и Исраэл Адесанья.

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В отличие от предыдущей пресс-конференция, которая проходила в Лондоне, внимание СМИ не было сосредоточено исключительно на Нурмагомедове и Порье, однако львиная доля вопросов касалась именно этой схватки. Так, первым микрофон взял американец, который рассказал о своём настрое на будущий бой.

Примечательно, что во время речи Порье один из фанатов выкрикнул: «Это время Фергюсона», — намекнув, что именно Тони должен сразиться с Хабибом. Однако Дастин не стал ввязываться в спор.

«Как видишь, здесь сижу я, приятель. У меня новый большой поединок, серьёзный тест. Бойцы должны выходить в октагон и искать способ выиграть. Я постараюсь сделать это в Абу-Даби и вернуть титул абсолютного чемпиона в Соединённые Штаты», — заявил Порье.

При этом он выразил мнение, что обладает набором качеств, необходимых для победы над Нурмагомедовым.

«Чтобы сразить его, нужно давление, уверенность в себе, годы жертв и усердного труда. У меня всё это есть. 7 сентября в Абу-Даби я шокирую мир», — заключил американец.

После этого всё внимание представителей СМИ было сосредоточено исключительно на его противнике. Первым делом Хабиба спросили о его эмоциях после возвращения в Лас-Вегас, где девять месяцев назад он взял верх над Конором Макгрегором.

«Вы помните, что я сделал, когда в прошлый раз был на арене T-Mobile? Ничего не изменилось, я повторю это в Абу-Даби. Защищу свой титул, только на этот раз обойдусь без прыжка», — сказал Нурмагомедов.

Как и месяц назад, Хабиб достаточно уважительно отозвался о своём сопернике и рассказал, что у того есть сразу несколько сильных качеств. Однако заверил, что знает как действовать против таких спортсменов, как Дастин.

«Он жёсткий парень. Опытный боец, у которого за плечами более 20 боёв в UFC. Честно, думал, что Холлоуэй одолеет его, так что я был немного удивлён. Порье хорош в боксе, у него поставленная работа ног, но в последнее время он дрался исключительно с ударниками. Не встречался с теми, кто действует в моём стиле, постоянно пытается бороться. Думаю, это будет тяжёлая ночь для него. Он должен быть готов. Я переведу его в партер, измотаю и заставлю сдаться. Вот мой план», — подчеркнул Нурмагомедов.

При этом он признался, что для него не важно имя соперника, и выразил мнение, что у Порье практически нет шансов на победу.

«Хочу перемалывать людей и мне не важно, кто это — Порье, Фергюсон или кто-то другой. Когда я выхожу в клетку, то расправляюсь со своими оппонентами. 27:0. Вы восхваляете его серию из шести побед, как вам моя — из 27? 11 лет без поражений. Я не недооцениваю его, знаю, что это серьёзный вызов. Но Дастин не на моём уровне», — добавил российский чемпион.

Также одной из тем для обсуждения стало место проведения поединка между Нурмагомедовым и Порье — Абу-Даби. Ввиду огромной популярности Хабиба среди мусульман, многие поспешили сделать вывод, что местные болельщики практически в полном составе встанут на сторону россиянина, но сам чемпион не согласился с этим.

«Неважно, Абу-Даби это или Вегас. Моя территория — это октагон. Я успел побывать в Европе, США, Бразилии, России и могу сказать, что ОАЭ — самое безопасное место в мире. Многие говорят, что так как в Эмиратах в основном живут мусульмане, это сыграет мне на пользу. Я же думаю, что там есть и фанаты Дастина. Но мы будем в закрытой клетке, где ему не помогут ни тренеры, ни болельщики. Первым делом я думаю о себе, но 7 сентября буду сфокусирован на нём», — признался Нурмагомедов.

Стоит отметить, что проведение турнира в Абу-Даби всё же даёт Хабибу некое преимущество. Так, впервые за долгое время в углу россиянина сможет находиться его отец и наставник Абдулманап, у которого были проблемы с въездом на территорию США. По словам бойца, Нурмагомедов-старший уже успел принять активное участие в подготовке и на протяжении месяца работал со своим сыном.

«Отец хотел, чтобы я готовился в ОАЭ. В результате, около месяца я тренировался под его руководством, следующие семь недель проведу в American Kickboxing Academy (AKA), а последние две — в Абу-Даби», — заключил российский чемпион.

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По поводу будущего поединка за титул в лёгком весе высказался и Дана Уайт. Один из журналистов поинтересовался у президента UFC, почему промоушен предпочёл провести бой с участием Нурмагомедова и Порье в ОАЭ, а не в России.

«Существует определённая разница. Возьмите в качестве примера австралийский рынок. Мы трудились там на протяжении долгого времени и теперь можем проводить там титульные схватки. Требуется время. Мы недавно пришли в Россию, стали устраивать там бои, продвигать наш бренд. Рано или поздно мы начнём организовывать там крупные схватки», — заверил Уайт.

Примечательно, что за всю историю Россия и ОАЭ провели по два турнира UFC. Причём, если Москва и Санкт-Петербург выступили в роли организаторов в конце прошлого и начале нынешнего года, то последнее шоу в Эмиратах датировано 2014 годом. Тогда в Абу-Даби состоялось восемь поединков в рамках UFC Fight Night 39, а главным событием вечера стал бой между Антонио Родриго Ногейрой и Роем Нельсоном.

«Когда Хабиб стал проводить крупные поединки, восточные страны захотели, чтобы он бился там. Мы остановили свой выбор на Абу-Даби. Но, да, скоро у нас будут бои за титул в России», — заключил глава UFC.

По окончании пресс-конференции бойцы провели традиционную дуэль взглядов, которая также обошлась без эксцессов. Нурмагомедов и Порье пожали друг другу руки, несколько секунд посмотрели глаза, после чего спокойно попозировали с чемпионскими поясами. Примечательно, другие бойцы также не запомнились эпатажными поступками и обменом оскорблениями, что за последнее время стало неотъемлемой частью подобных мероприятий.