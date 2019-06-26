Встреча Нурмагомедова с Макгрегором, восстановление Яна и поражение Джонса: что обсуждают в мире UFC

Конор Макгрегор может посетить поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, который состоится 7 сентября на турнире в Абу-Даби. Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт. Также стало известно, что глава промоушена активно занимается вопросом отмены единственного поражения в карьере Джона Джонса. Тем временем известный российский боец Пётр Ян сообщил, что операция на руке прошла успешно.

«Конор может посетить поединок Хабиба с Порье»

Через два с половиной месяца действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов проведёт свою вторую защиту титула. На турнире в Абу-Даби россиянин померится силами с обладателем временного пояса Дастином Порье и постарается укрепить наследие, о котором он часто говорил в последнее время. Однако сражение с американцем может стать не самым значимым событием дня, ведь не исключено, что бой посетит Конор Макгрегор.

Учитывая напряжённые взаимоотношения между двумя спортсменами и огромное количество поклонников Хабиба в Абу-Даби, приезд в эту страну может стать для Макгрегора рискованным шагом. Ещё совсем недавно ирландец позволил себе грубые комментарии в адрес жены россиянина, что вызвало гнев мусульманского сообщества. Однако президент UFC Дана Уайт считает, что подобное вряд ли остановит Конора.

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«Макгрегор может появиться там. Лично он не говорил мне об этом. Не хочу делать громких заявлений, но Конор может посетить поединок Хабиба с Дастином», — заявил Уайт в интервью ESPN.

При этом глава промоушена выразил мнение, что у экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях могут быть болельщики и на Ближнем Востоке.

«Знаю, что этот народ серьёзно воспринимает любые слова, но Нурмагомедов выиграл тот бой, несмотря на весь треш-ток со стороны ирландца. Эти спортсмены испытывают неприязнь друг к другу, но это бизнес. Не вижу проблем, если Конор появится в Абу-Даби», — заключил Уайт.

Напомним, в апреле 2018-го ирландец в Бруклине напал на автобус, в котором находился его Нурмагомедов. А уже в октябре по окончании очной схватки россиянин выпрыгнул в зал и спровоцировал потасовку, по итогам которой сами атлеты, а также люди из их окружения получили длительные дисквалификации.

При этом Уайт добавил, что в настоящий момент не обладает информацией относительно будущей карьеры Макгрегора. По его словам, несколько дней назад он разговаривал с ирландцем, но не смог получить однозначный ответ о его планах на будущее.

«У нас хорошие взаимоотношения. Мы примем его, когда он будет готов вернуться. Но пока я не знаю, когда это произойдёт. Нужно понимать, что Макгрегор добился успеха, он зарабатывает тонны денег, его виски пользуется огромным спросом. <…> Конор находится в таком положении, что либо он выберет себе соперника, либо уйдёт из боёв навсегда», — приводит слова Уайта Las Vegas Review-Journal.

Беспроигрышная серия Джонса

Также стало известно, что в настоящее время Уайт намерен провести переговоры с Атлетической комиссией штата Невада (NSAC) и добиться аннулирования единственного поражения в карьере легендарного Джона Джонса.

На данный момент в послужном списке действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе значится 26 боёв. 24 из них он выиграл, в одном уступил, а ещё один признан несостоявшимся ввиду проваленного американцем допинг-теста. При этом единственная неудача датирована 5 декабря 2009 года, когда Джонс был дисквалифицирован в схватке с Мэттом Хэмиллом, известным глухим бойцом.

Джонс безраздельно доминировал на протяжении всего первого раунда и уже на третьей минуте красивым броском повалил Хэмилла на настил. На протяжении минуты он избивал своего соперника, но судья Стив Маззагатти не реагировал. В один момент Джон немного потерял контроль и нанёс несколько запрещённых ударов локтем — сверху вниз под прямым углом (12 to 6 Elbow), чем вызвал глубокое рассечение на лице Мэтта. Рефери сначала снял с будущего чемпиона один балл, а затем и вовсе остановил битву, присудив победу его оппоненту.

Впоследствии многие признавали, что в том эпизоде Маззагатти допустил грубую ошибку и фактически вынудил Джонса нарушить правила. А сам рефери успел отметиться целым рядом спорных решений и стать одним из самых горячо критикуемых в истории смешанных боевых искусств. В свете этого, решение Уайта восстановить справедливость не кажется странным.

Поддержал его в этом начинании и известный комментатор Джо Роган. На своей странице в Twitter он написал, что на 100% солидарен с мнением Уайта.

«Правило об ударах локтем под прямым углом — одно из тупейших в единоборствах. Как минимум, этот поединок должен быть признан не состоявшимся. Он (Джонс. — RT) превосходил своего соперника по всем статьям», — заявил Роган.

Операция Яна и новый бой для Лоулера

Тем временем, четвёртый номер рейтинга легчайшего веса UFC Пётр Ян перенёс операцию на руке. В июне он одержал свою пятую подряд победу в UFC и укрепил позиции в организации. При этом сам спортсмен признался, что травма серьёзно мешала ему как в ходе подготовки к бою, так и в самой схватке с американцем.

«Всем привет, у меня всё хорошо! Операция прошла по плану доктора, через 1,5 — 2 месяца я буду в строю. <…> Теперь будем пахать ещё усерднее. Всем терпения и верьте в себя, всё получится», — написал спортсмен на своей официальной странице в Instagram.

Таким образом, уже осенью спортсмен сможет приступить к тренировкам и вполне может вернуться в октагон до конца 2019 года. При этом не исключено, что этот бой состоится на втором в истории UFC турнире в Москве, а победа в нём может гарантировать Яну встречу с действующим чемпионом в легчайшем весе Генри Сехудо. Правда, для этого ему необходимо расправиться над одним из топ-атлетов дивизиона.

На данный момент выше Яна в рейтинге находятся лишь трое бойцов. При этом кандидатура Рафаэла Ассунсао вероятнее всего отпадает, ведь он проведёт свой следующий поединок в середине августа и рискует не успеть восстановиться к концу года. Остаются Алджамейн Стерлинг и Марлон Мораес, однако последний из них совсем недавно уступил Сехудо и не смог завоевать пояс.

UFC вряд ли предоставят ему возможность вновь побороться за титульный бой в такой короткий срок, в результате чего самым очевидным вариантом является встреча между Яном и Стерлингом. При этом россиянин уже поспешил выразить готовность сразиться с американцем, подтолкнув руководство в нужном направлении.

При этом уже в ближайшее время в Абсолютном бойцовском чемпионате может произойти одно из самых ожидаемых сражений лета. Как заявил Уайт, на турнире UFC Fight Night в Ньюарке состоится схватка между экс-чемпионом в полусреднем весе Робби Лоулером и бывшим обладателем временного пояса Колби Ковингтоном. Сражение станет главным событием шоу, одним из участников которого станет россиянин Рамазан Эмеев.

За последние годы Ковингтон стал одним из самых обсуждаемых бойцов организации, при этом в негативном свете. Так, он запомнился своими расистскими комментариями в адрес бразильцев, которых прямо во время шоу назвал «грязными животными», а также другими скандальными выходками. При этом досталось и Нурмагомедову. Так, американец жёстко прокомментировал прыжок россиянина в зал по окончании боя с Макгрегором, назвав его «любителем овец».

Победа над Лоулером может стать для Ковингтона возможностью получить бой за титул. В июне 2018 года он одолел Рафаэла Дус Анжуса и получил временный пояс, однако так и не сразился с абсолютным чемпионом. Колби неоднократно бросал вызов Тайроном Вудли, но в нужный момент сам отказался от выходить в клетку, сославшись на операцию. Руководство UFC оказалось крайне недовольно действиями американца и лишило его право претендовать на поединок за почётное звание.

Впоследствии Вудли уступил пояс Камару Усману, в результате чего Ковингтон обратил всё своё внимание на нигерийца. Он неоднократно пытался сорвать тренировку спортсмена и предлагал встретится в октагоне, но тот получил травму.

Что касается Лоулера, то в последние годы один из самых зрелищных бойцов в истории UFC не часто радовал своих поклонников успехами. В последних четырёх боях он потерпел три поражения и вряд ли сможет сходу обеспечить себе встречу с чемпионом. И это даже несмотря на тот факт, что его проигрыш Бену Аскрену является весьма спорным. Так, рефери Хёрб Дин остановил схватку, посчитав, что Робби потерял сознание в результате удушающего приёма, однако спортсмен мог продолжить бой.