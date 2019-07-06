Порье: собираюсь шокировать мир в бою с Нурмагомедовым

Американский боец Дастин Порье в бою против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурамагомедова пообещал сделать что-то особенное.

«На Нурмагомедова необходимо оказывать давление, нужно чувствовать себя уверенно, быть готовым к самопожертвованию. В бою с Хабибом я сделаю что-то особенное. Собираюсь шокировать мир», — сказал американец на пресс-конференции.

Поединок между Дастином Порье и Хабибом Нурмагомедовым состоится 7 сентября в Абу-Даби, в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 242.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов пообещал не выпрыгивать из октагона после боя с Порье.