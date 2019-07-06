Нурмагомедов пообещал не выпрыгивать из октагона после боя с Порье

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что американец Дастин Порье, с которым ему предстоит встретиться на турнире UFC 242, не находится на его уровне.
Нурмагомедов пообещал не выпрыгивать из октагона после боя с Порье
  • AFP

«В Абу-Даби я защищу титул, но на этот раз обойдусь без прыжков из клетки. Что касается моего оппонента, то Порье — отличный боец. У него хорошие боксёрские навыки, и он отлично двигается на ногах. Ожидал, что Холлоуэй победит его, так что Дастин меня удивил. Я не стану его недооценивать, но Порье не на моём уровне», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции в Лас-Вегасе. 

Поединок между российским чемпионом и американцем Дастином Порье состоится 7 сентября на турнире UFC 242, который пройдёт в Абу-Даби. 

Ранее Порье пообещал добить Нурмагомедова, если тот «поплывёт» в бою с ним.

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