Порье пообещал добить Нурмагомедова, если тот «поплывёт» в бою с ним

Короткая ссылка
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего боя с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Порье пообещал добить Нурмагомедова, если тот «поплывёт» в бою с ним
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Хабиб проиграл лишь несколько раундов за всю карьеру. Однако я обязан вернуться с турнира с поясом чемпиона. Если я вижу у соперника кровь, то иду на добивание, в последних боях я показываю прогресс в этом моменте. Обещаю: если Нурмагомедов «поплывёт», я побегу добивать и вырублю его», — цитирует американца MMA Junkie.

Встреча Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби, который пройдёт 7 сентября.

Ранее Нурмагомедов заявил, что для поединка с ним Фергюсон должен проявить инициативу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить