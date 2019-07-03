Порье пообещал добить Нурмагомедова, если тот «поплывёт» в бою с ним

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье поделился ожиданиями от предстоящего боя с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Хабиб проиграл лишь несколько раундов за всю карьеру. Однако я обязан вернуться с турнира с поясом чемпиона. Если я вижу у соперника кровь, то иду на добивание, в последних боях я показываю прогресс в этом моменте. Обещаю: если Нурмагомедов «поплывёт», я побегу добивать и вырублю его», — цитирует американца MMA Junkie.

Встреча Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби, который пройдёт 7 сентября.

Ранее Нурмагомедов заявил, что для поединка с ним Фергюсон должен проявить инициативу.