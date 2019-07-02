Нурмагомедов заявил, что для поединка с ним Фергюсон должен проявить инициативу

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал условия, на которых может состояться его бой против экс временного чемпиона Тони Фергюсона.

«Конечно, нам нужно с ним провести бой. Но я не выбираю соперника и никогда не выбирал. Они предлагали Тони бой с Холлоуэем за временный титул, он отказался и через месяц принял поединок с Дональдом Серроне. Временный пояс взял Порье, теперь он обязательный претендент на настоящий пояс. Пока титул у меня, условия должен ставить я. Если он хочет боя, то должен проявлять инициативу. А мне без разницы, с кем биться», — заявил Нурмагомедов в интервью телеканалу «Россия 24».

Хабиб Нурмагомедов встретится с Дастином Порье на турнире UFC 242, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби.

Ранее сообщалось, как Нурмагомедов готовится к бою с Порье.