Игра в баскетбол и напоминание Макгрегора: как Нурмагомедов готовится к бою с Порье

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов готовится к бою с американцем Дастином Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби. В процессе тренировок россиянин успел поиграть в баскетбол. Между тем менеджер уроженца Дагестана Ризван Магомедов рассказал, сколько его клиент заработает, вернувшись в октагон. Тем временем потерпевший поражение от россиянина Конор Макгрегор напомнил о нападении на автобус Хабиба.

Ответ Джо Рогану и сравнение с Конором

До поединка лучшего бойца смешанных единоборств России Хабиба Нурмагомедова с американцем Дастином Порье остаётся чуть более двух месяцев. Уже 7 сентября соперники встретятся в Абу-Даби. Эта защита чемпионского пояса станет для российского спортсмена второй в карьере. В ходе первой он сломил сопротивление Конора Макгрегора.

С тех пор в октагон Хабиб не выходил из-за санкций Атлетической комиссии штата Невада, которая дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев за потасовку после боя с ирландцем.

Вокруг встречи уроженца Дагестана с Порье такого ажиотажа, разумеется, не наблюдается, чемпион спокойно готовится к очередной защите. При этом традиционные тренировки Хабиб порой чередует с играми в командные виды спорта.

Например, несколько дней назад Нурмагомедов вышел на паркет, где продемонстрировал свои баскетбольные навыки.

«Джо Роган, ты плохо отзывался о моём баскетболе в своём подкасте? Уилл Харрис, объясни ему. НБА, я иду!» — написал в Instagram Нурмагомедов.

Таким образом спортсмен решил ответить ведущему знаменитого подкаста об ММА Рогану, где недавно был опубликован ролик Харриса о «дагестанском баскетболе», снятый в школе отца Хабиба — Абдулманапа.

UFC же воспользовался ситуацией и напомнил подписчикам в социальных сетях, что в баскетбол играл и заклятый соперник россиянина — Макгрегор.

«Кто делает это лучше?» — подписан видеоролик с выходом на паркет двух именитых бойцов.

«Теперь Хабиб — один из самых высокооплачиваемых бойцов в UFC»

Пока Нурмагомедов продолжает готовиться к важному бою, его агент Ризван Магомедов рассказал, на каких условиях его клиент сотрудничает с UFC после победы над Макгрегором.

Также по теме «Поединок, который войдёт в историю мирового бокса»: Ковалёв может провести бой с Альваресом Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв может сразиться с Саулем Альваресом в сентябре. По информации...

«Могу сказать, что мы в разы улучшили финансовые условия. Теперь Хабиб — один из самых высокооплачиваемых бойцов в UFC. Что касается остальных пунктов, то бой в России в контракте не прописан. Мы открыты к выступлениям в родной стране и, конечно, только двумя руками за, если это случится. Но ультимативно такое условие не обсуждали», — приводит слова Магомедова Sport24.

При этом менеджер российского бойца подчеркнул, что за поединок с Порье Хабиб получит не меньше, чем Макгрегор за бой с самим Нурмагомедовым — около $3 млн. Ответил Магомедов и на вопрос о будущем чемпиона из Дагестана в ММА.

«Знаете, проведёт Хабиб три или 33 боя, зависит только от него. От условий ничего не зависит. Если у него завтра пропадёт желание тренироваться и драться, то никакой контракт не заставит его это делать. Тут всё зависит от настроя Хабиба. Да, он говорил про желание сделать рекорд 30:0 и на этом закончить. Но посмотрим, как всё сложится», — добавил Магомедов.

Наконец, менеджер подтвердил намерение клиента в следующий раз выйти в октагон в декабре, но ещё раз подчеркнул, что всё будет зависеть от состояния здоровья спортсмена.

«Тут есть много составляющих. Всё будет зависеть от его формы, от того, какие события произойдут в дивизионе. С кем подерутся другие претенденты за это время, выступит ли Тони Фергюсон. В остальном подобный расклад вполне вероятен, пока план именно такой», — заявил Магомедов.

«В тот раз я припарковал три Rolls-Royce в «Барклайс-центре» в Бруклине»

При этом многие любители ММА надеются, что Хабиб всё-таки проведёт ещё один бой с Макгрегором. Сам Конор после поражения от россиянина в октагон больше не выходил. Недавно стало известно, что ирландец получил травму руки. При этом на днях президент UFC Дана Уайт сделал неожиданное заявление. Функционер подтвердил, что Конор может посетить бой Нурмагомедова и Порье в Абу-Даби.

«Да, он может появиться там. Конор не говорил мне, что прилетит, но такая вероятность есть. Верю, что на Ближнем Востоке люди тоже любят Макгрегора. Они всерьёз воспринимают любые слова, но Хабиб Нурмагомедов выиграл тот бой, какие бы грязные вещи ни говорил Конор. Они испытывают неприязнь друг к другу, но это бизнес. Не вижу ничего плохого, если Макгрегор прилетит в Абу-Даби», — сказал Уайт.

Сам же ирландец продолжает провоцировать россиянина. Так, недавно он в своём Instagram напомнил, как атаковал автобус с Нурмагомедовым и его командой.

«В тот раз я припарковал три Rolls-Royce в «Барклайс-центре» в Бруклине. Да», — написал Макгрегор в Instagram.

Также Конор принял участие в набирающем популярность Bottle Cap Challenge и открыл бутылку воды ударом ноги. Эстафету же ирландец передал бывшему сопернику Флойду Мейвезеру.