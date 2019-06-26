Уайт заявил, что Макгрегор может посетить бой Нурмагомедова с Порье в Абу-Даби

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор может посетить турнир UFC 242 в Абу-Даби, главным поединком которого станет встреча Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье.

«Да, Макгрегор может появиться на UFC 242. Он не говорил мне, что прилетит, но такая вероятность существует. Верю, что на Ближнем Востоке люди тоже любят Конора. Не вижу ничего плохого, если он прилетит в Абу-Даби», — сказал Уайт.

Турнир UFC 242 состоится 7 сентября в Абу-Даби. На нём выступит чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который в октябре прошлого года победил Конора Макгрегора. После боя между командами спортсменов произошла потасовка. Впоследствии Макгрегор делал выпады в адрес россиянина в социальных сетях, оскорбляя близких и религию Нурмагомедова.

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