Глава UFC: бой Бибера и Круза принёс бы рекордную прибыль

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение, что возможный поединок между канадским исполнителем Джастином Бибером и американским актёром Томом Крузом мог бы принесли рекордную прибыль.
Глава UFC: бой Бибера и Круза принёс бы рекордную прибыль
  • globallookpress.com

«Я думаю, что этот поединок принёс бы самую большую прибыль в истории. Он был бы самым крупным в Pay-Per-View», — приводит слова Уайта TMZ.

Бибер бросил вызов Крузу и предложил Уайту организовать этот бой. Президент UFC заявил, что готов провести поединок, но поставил под сомнение готовность звёзд шоу-бизнеса выйти в октагон. Вскоре Бибер сообщил, что его предложение было шуткой.

Ранее сообщалось, что Макгрегор бросил очередной вызов американскому актёру Уолбергу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить