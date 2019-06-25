Глава UFC: бой Бибера и Круза принёс бы рекордную прибыль

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение, что возможный поединок между канадским исполнителем Джастином Бибером и американским актёром Томом Крузом мог бы принесли рекордную прибыль.

«Я думаю, что этот поединок принёс бы самую большую прибыль в истории. Он был бы самым крупным в Pay-Per-View», — приводит слова Уайта TMZ.

Бибер бросил вызов Крузу и предложил Уайту организовать этот бой. Президент UFC заявил, что готов провести поединок, но поставил под сомнение готовность звёзд шоу-бизнеса выйти в октагон. Вскоре Бибер сообщил, что его предложение было шуткой.

Ранее сообщалось, что Макгрегор бросил очередной вызов американскому актёру Уолбергу.