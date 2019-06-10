Макгрегор бросил очередной вызов американскому актёру Уолбергу
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«Я бросаю вызов Марку Уолбергу. Когда Марка Уолберга ещё знали под псевдонимом Марки Марк, я бы всё равно оторвал ему уши и забрал свои акции UFC», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Макгрегор уже в марте вызывал на бой актёра, который является владельцем части акций UFC.
Последний свой бой Макгрегор провёл 6 октября 2018 года. Тогда он в титульном поединке за чемпионство UFC в лёгком весе уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Ранее Макгрегор выразил готовность организовать бой певца Джастина Бибера и актёра Тома Круза.