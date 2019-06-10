Макгрегор бросил очередной вызов американскому актёру Уолбергу

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в очередной раз вызвал на поединок американского актёра Марка Уолберга.

«Я бросаю вызов Марку Уолбергу. Когда Марка Уолберга ещё знали под псевдонимом Марки Марк, я бы всё равно оторвал ему уши и забрал свои акции UFC», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Макгрегор уже в марте вызывал на бой актёра, который является владельцем части акций UFC.

Последний свой бой Макгрегор провёл 6 октября 2018 года. Тогда он в титульном поединке за чемпионство UFC в лёгком весе уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Ранее Макгрегор выразил готовность организовать бой певца Джастина Бибера и актёра Тома Круза.