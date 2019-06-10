Макгрегор выразил готовность организовать бой певца Бибера и актёра Круза

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что готов организовать поединок между канадским певцом Джастином Бибером и американским актёром Томом Крузом.
Макгрегор выразил готовность организовать бой певца Бибера и актёра Круза
  • © Global Look Press

«Если Том Круз в достаточной степени мужчина, чтобы принять этот вызов, McGregor Sports and Entertainment проведёт бой», — написал ирландец в своём Twitter

Однако он выразил сомнение, что актёр примет вызов Бибера и сможет продемонстрировать, что может драться так же, как в своих фильмах.

«Оставайтесь с нами, чтобы узнать», — добавил Макгрегор.

Бибер вызвал Круза в октагон, заявив, что если американец не согласится, то это покажет его трусость.

Ранее Макгрегор поздравил Генри Сехудо, ставшего чемпионом UFC в двух весовых категориях.

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