Макгрегор выразил готовность организовать бой певца Бибера и актёра Круза
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«Если Том Круз в достаточной степени мужчина, чтобы принять этот вызов, McGregor Sports and Entertainment проведёт бой», — написал ирландец в своём Twitter.
Однако он выразил сомнение, что актёр примет вызов Бибера и сможет продемонстрировать, что может драться так же, как в своих фильмах.
«Оставайтесь с нами, чтобы узнать», — добавил Макгрегор.
Бибер вызвал Круза в октагон, заявив, что если американец не согласится, то это покажет его трусость.
Ранее Макгрегор поздравил Генри Сехудо, ставшего чемпионом UFC в двух весовых категориях.