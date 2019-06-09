Макгрегор поздравил Сехудо, ставшего чемпионом UFC в двух весовых категориях

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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поздравил американца Генри Сехудо с завоеванием чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
Макгрегор поздравил Сехудо, ставшего чемпионом UFC в двух весовых категориях
  • © Scott Taetsch/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мои поздравления, Генри Сехудо! Добро пожаловать в клуб», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Сехудо также является обладателем титула организации в наилегчайшем весе. Таким образом, он стал чемпионом в двух весовых категориях.

Макгрегор тоже владел двумя поясами одновременно. Он был чемпионом в полулёгкой и лёгкой весовых категориях.

Ранее россиянин Пётр Ян заявил, что готов составить конкуренцию Сехудо в бою за титул UFC.

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