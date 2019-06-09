Макгрегор поздравил Сехудо, ставшего чемпионом UFC в двух весовых категориях
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«Мои поздравления, Генри Сехудо! Добро пожаловать в клуб», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Сехудо также является обладателем титула организации в наилегчайшем весе. Таким образом, он стал чемпионом в двух весовых категориях.
Макгрегор тоже владел двумя поясами одновременно. Он был чемпионом в полулёгкой и лёгкой весовых категориях.
Ранее россиянин Пётр Ян заявил, что готов составить конкуренцию Сехудо в бою за титул UFC.