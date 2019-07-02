Менеджер Нурмагомедова прокомментировал возможное завершение карьеры спортсмена

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Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал заявление своего клиента о планах завершить карьеру при 30 победах и отсутствии поражений.

«Проведёт он три или 33 боя, зависит только от него. От условий ничего не зависит. Если у него завтра пропадёт желание тренироваться и драться, то никакой контракт не заставит его это делать. Тут всё зависит от желания Хабиба. Да, он говорил про желание сделать рекорд 30-0 и на этом закончить. Но посмотрим, как всё сложится», — цитирует Магомедова Sport24.

В настоящее время Нурмагомедов продолжает подготовку к титульному поединку с американцем Дастином Порье.

Бой состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов продемонстрировал свои баскетбольные навыки.

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