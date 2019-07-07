Отец Нурмагомедова считает, что его сын мог бы в будущем провести бой с Диасом

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Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение, что его сын может когда-нибудь провести поединок с американцем Нейтом Диасом.
Отец Нурмагомедова считает, что его сын мог бы в будущем провести бой с Диасом
  • РИА Новости

«С Диасом можно было бы подраться. Этот бой не нужно было бы раскручивать, здесь есть противостояние. Однажды мы с Диасом уже и подрались», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.

В 2015 году команды Нурмагомедова и Диаса устроили драку вне октагона.

Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Дастин Порье. Россиянин будет защищать в бою с ним титул чемпиона UFC в лёгком весе. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Ранее Нурмагомедов и Диас устроили потасовку на трибунах на турнире UFC 239.

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