Отец Нурмагомедова считает, что его сын мог бы в будущем провести бой с Диасом
- РИА Новости
«С Диасом можно было бы подраться. Этот бой не нужно было бы раскручивать, здесь есть противостояние. Однажды мы с Диасом уже и подрались», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.
В 2015 году команды Нурмагомедова и Диаса устроили драку вне октагона.
Следующим соперником Нурмагомедова станет американец Дастин Порье. Россиянин будет защищать в бою с ним титул чемпиона UFC в лёгком весе. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби.
Ранее Нурмагомедов и Диас устроили потасовку на трибунах на турнире UFC 239.