«Огромное желание драться за пояс»: Ян о возможном поединке в Москве и перепалках со Стерлингом

Любой спортсмен чувствует себя увереннее, выступая в родной стране. Об этом в интервью RT заявил боец ММА Пётр Ян. Он выразил желание выступить на турнире UFC в Москве и сразиться с Алджамейном Стерлингом. Ян отметил, что его потенциальный соперник сможет чем-то удивить в бою. Кроме того, россиянин рассказал о восстановлении после травмы локтя и перепалках с другими спортсменами в социальных сетях.

— Чем больше всего запомнился бой с Джимми Риверой в 238-м турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)? Насколько тяжело вам далась эта победа?

— Обошлось без травм, но Ривера — очень сильный и крепкий соперник. Его победная серия составляла 20 боёв, что говорит само за себя. Разумеется, хотелось выиграть более уверенно и зрелищно, но хорошо, что поединок завершился в мою пользу. Дальше будем менять что-то с точки зрения тактики.

— Чем вы остались недовольны больше всего?

— Я осознаю, что в где-то мог доработать, действовать более уверенно. В некоторых моментах занимал тактическую позицию, выжидал. Не скажу, что это был страх, но в определённых эпизодах действовал осторожнее, чем этого требовала ситуация.

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— То есть вам хотелось завершить бой быстрее, чем за три раунда?

— Конечно, всегда хочется сделать это досрочно, без потерь для здоровья и травм, но у нас такой вид спорта, что ты можешь планировать одно, а получается совсем другое. У меня никогда не было цели закончить бой как можно быстрее, посильнее ударить, чтобы отправить соперника в нокаут. Как правило, те, кто на этом концентрируется, не добивается успеха. Поэтому я всегда настариваю себя на то, что бой может начать развиваться в противоположном направлении. В связи с этим подготовка к ему должна быть разносторонней.

— Травму локтя вы получили в процессе боя?

— Нет, повреждение я получил ещё за четыре месяца до боя с Риверой, но у меня не было понимания о степени его тяжести. Думал, что это растяжение, а оказалось у меня в локте остались осколки, которые при попадании суставную сумку причиняли очень неприятные ощущения, как будто кололи гвозди.

— Мешало ли вам это в процессе боя?

— Нет, я бы так не сказал. Старался как можно меньше выполнять удары правой рукой, поэтому повреждение не мешало. Честно говоря, на протяжении карьеры я выходил в октагон с разными травмами, поэтому научился не обращать на них внимание. Иначе никакого смысла бороться вообще нет.

— Как прошла операция?

— Успешно, сейчас у меня будет полтора — два месяца на полное восстановление. После этого мы вернёмся к полноценной подготовке к новым поединкам. Во время последней встречи я хорошо чувствовал соперника, было ощущение, что удастся выиграть, если всё сделаю правильно.

— Каковы ваши дальнейшие планы?

— После восстановления в ноябре — декабре обязательно проведу ещё один бой. Очень бы хотелось выступить на турнире в Москве. Думаю, каждому спортсмену приятно драться в родных стенах, это придаёт уверенности.

— Судя по вашим заявлениям в социальных сетях, вам бы хотелось сразиться с Алджамейном Стерлингом?

— Дело в том, что у чемпиона нашей весовой категории Генри Сехудо травма, ему понадобится около шести месяцев на восстановление. Мне бы не хотелось ждать столько времени. А Стерлинг, как и я, является претендентом на пояс. Думаю, это вполне может произойти, но всё будет зависеть от решения руководства UFC. Помимо них выше меня находятся Марлон Мораес и Рафаэл Ассунсан. Моё желание — встретиться с кем-то из них.

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— В последнее время между вами и Стерлингом увеличилось количество перепалок. Говорит ли это о том, что именно он является наиболее вероятным соперником?

— Возможно. Но это часть нашей работы. Он это понимает больше меня, хотя и не позволяет себе грубости в мой адрес.

— Тем не менее, Стерлинг недавно заявил, что ему трудно понять, когда вы говорите на английском языке. Не обидно ли вам слышать такую критику в свой адрес?

— А что тут обидного? Пусть читает, а не слушает.

— Если представить, что ваш бой всё-таки состоится в рамках московского турнира, стоит ли ему уже сейчас начинать учить русский?

— Ему будет сложно это сделать. Кроме того, после встречи со мной Стерлинг забудет то, что выучил. Я ведь его буду бить, а дома меня можно будет победить только танком. Мне не принципиально, где драться, но дома это делать приятнее.

— Что бы вы хотели ему сказать прямо сейчас?

— Да, Стерлинг действительно позволяет себе саркастические высказывания в мой адрес. Но в то же время он понимает, что я, как и он, являюсь сильнейшим бойцом и приду только за победой. Не считаю, что он сможет меня удивить. Пусть это будет бой за временный титул, но он достанется нам. Затем будем ждать восстановления Сехудо и тогда уже драться за основной пояс. У меня есть огромное желание это сделать, хотя ещё год назад я не мог представить, что так всё будет развиваться с такой скоростью. За это время была проделана большая работа.

— У некоторых на это уходят долгие годы.

— Я тоже не сразу к этому пришёл. Много выступал, набирался опыта. Думаю, что в конце концов этот пояс окажется у меня дома.

— Стерлинг заявлял, что вы очень много пишете ему в Twitter. Будете ли продолжать это делать?

— Он преувеличивает. Стерлинг является претендентом на пояс, а мне важен сам титул, статус, который он даёт. В начале июля мне предстоить принять участие в нескольких рекламных мероприятиях. Думаю, все они направлены на продвижение именно нашего боя в Москве. Потому что остальные россияне будут на турнире в Абу-Даби. Я бы очень хотел, чтобы бой состоялся на моей территории, хотя и принимаю предложения вне зависимости от географии. Однако всегда существует проблема привыкания и акклиматизации. Пусть они испытают это на себе.