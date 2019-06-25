Российский боец UFC Ян перенёс операцию на локте

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), перенёс хирургическое вмешательство.
Российский боец UFC Ян перенёс операцию на локте
  • ©Vit Simanek/CTK
  • globallookpress.com

Менеджер российского бойца Петра Яна — Саят Абдрахманов — заявил, что 25 июня спортсмен был прооперирован.

«Пётр травмировал локоть ещё два месяца назад. Он терпел, чтобы сделать операцию после поединка», — сказал Абдрахманов ТАСС.

В последнем поединке, который состоялся в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 238, Пётр Ян победил американца Джимми Риверу единогласным решением судей.

Ранее Ян заявил о готовности провести бой с чемпионом UFC Сехудо.

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