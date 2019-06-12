Ян заявил о готовности провести бой с чемпионом UFC Сехудо

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян заявил, что его предполагаемый поединок с чемпионом в двух весовых категориях Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо может получиться жёстким и интересным.
Ян заявил о готовности провести бой с чемпионом UFC Сехудо
  • © Christian Petersen/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

«Сехудо удивил меня в поединке с Мораесом своей стойкостью, волевым моментом. На сто процентов приму бой с ним. Уверен, что функционально готов гораздо лучше, чем тот же Марлон, который за два раунда устал. Я обязательно подготовлюсь к этому поединку, и мы покажем жёсткий и интересный бой», — цитирует Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

На турнире UFC 238 в Чикаго Генри Сехудо досрочно победил Марлона Мораеса и завоевал титул чемпиона в легчайшем дивизионе. Россиянин Пётр Ян выиграл у Джимми Риверы единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Ян поднялся на четвёртое место в рейтинге UFC.

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