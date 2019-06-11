Ян поднялся на четвёртое место в рейтинге UFC
- ©Vit Simanek/CTK
- globallookpress.com
Благодаря победе над Джимми Риверой на турнире UFC 238 россиянин Пётр Ян поднялся на четвёртое место в легчайшей весовой категории. Под эгидой данной организации спортсмен провёл пять боёв, одержав победу в каждом из них.
Чемпионом в легчайшем дивизионе является американец Генри Сехудо. Ян является одним из главных претендентов на поединок за титул.
Ранее российский боец Ян выразил уверенность в своей победе над чемпионом UFC Сехудо.