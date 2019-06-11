Ян поднялся на четвёртое место в рейтинге UFC

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян поднялся на четвёртую строчку рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).

Благодаря победе над Джимми Риверой на турнире UFC 238 россиянин Пётр Ян поднялся на четвёртое место в легчайшей весовой категории. Под эгидой данной организации спортсмен провёл пять боёв, одержав победу в каждом из них.

Чемпионом в легчайшем дивизионе является американец Генри Сехудо. Ян является одним из главных претендентов на поединок за титул.

Ранее российский боец Ян выразил уверенность в своей победе над чемпионом UFC Сехудо.