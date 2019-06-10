Российский боец Ян выразил уверенность в своей победе над чемпионом UFC Сехудо

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян считает, что способен одержать победу над чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях, американцем Генри Сехудо.

«Я смотрел поединок Алджамейна Стерлинга с Педро Муньосом. При всём уважении, я совсем не был впечатлён. Я бы побил его вместе с действующим чемпионом Сехудо в течение одного вечера!» — цитирует Яна MMA Junkie.

В ночь с 8 на 9 июня россиянин одержал победу единогласным решением судей над седьмым номером легчайшего веса — Джимми Риверой.

Ранее сообщалось, что россиянин Пётр Ян выиграл пятый бой в UFC.