Возможная замена в бое Нурмагомедов — Порье, оскорбления Макгрегора и успехи россиян: последние события в UFC

Боец ММА Конор Макгрегор в случае форс-мажора может выйти в октагон вместо одного из соперников по бою Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Об этом заявил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт. Между тем ирландец назвал действующего чемпиона в лёгком весе трусом и паникёром, а россиянин Арман Царукян ответил на критику за пост о Порье в Instagram. Об этих и других событиях в мире смешанных единоборств — в материале RT.

Новый вызов Макгрегору

Возвращение бойца ММА Конора Макгрегора может состояться раньше, чем предполагалось. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что в случае форс-мажора ирландец заменит одного из соперников в поединке Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье, который состоится 7 сентября в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби.

«Мы встречались с Макгрегором на прошлой неделе. Он хочет вернуться в UFC, наблюдает за тем, что происходит и что будет в сентябре. Тогда в октагоне встретятся Нурмагомедов с Порье, но вы сами знаете, как бывает в нашем бизнесе. Может случиться что угодно. Поэтому Конор ждёт, не будет ли у него возможности выйти на замену», — подчеркнул Уайт.

Некоторое время назад он вновь подтвердил, что промоушен заинтересован в проведении боя-реванша между ирландцем и действующим чемпионом в лёгком весе. По его словам, их повторная встреча может вызвать такой же ажиотаж, как и первый бой, состоявшийся в октябре прошлого года.

Тем временем сам Макгрегор продолжает нападки на последнего соперника. На своей странице в Twitter он рассказал, что в бою с Нурмагомедовым использовал запрещённый приём, оставшийся не замеченным рефери. Кроме того, он напомнил о своём нападении на автобус, в котором находилась команда россиянина, в апреле 2018 года.

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«Хербу Дину (рефери боя Нурмагомедов Макгрегор. — RT) следовало тогда проверить глазницу Хабиба, когда я врезал коленом в партере. Я с положения защиты в маунте зарядил со всей силы ему в глазницу. Но я тогда продемонстрировал изобретательность, и мне всё сошло с рук», — написал экс-чемпион UFC.

«Он пытался понюхать резинку моих шорт в первом раунде. Переходи в стойку, трусливый боец. Паникёр, мы все видели твою панику в том автобусе», — продолжил Макгрегор.

Ирландец может вернуться в октагон в конце 2019 — начале 2020 года, однако пока неизвестно, кто станет его соперником. На это место претендует американский боец UFC Эл Яквинта, выступающий в лёгком весе. Он бросил вызов ирландцу, заявив, что тому не стоит рассчитывать на реванш с Нурмагомедовым.

«Его котировки не столь велики, как он думает. В последнем поединке его прикончили. Он мертвец. Рефери пришлось оттаскивать от него соперника. Проигрывая таким образом, Конор выглядел как девчонка. Поэтому ему нужно вернуться и одержать победу. Но если он получит реванш, вновь будет побит. Чтобы взять верх в таком поединке, нужен сильный дух, которого у него нет», — цитирует Яквинту TMZ.

Сам Макгрегор не раз заявлял, что хотел бы встретиться с американцем Хорхе Масвидалем, однако, по словам Уайта, такой поединок маловероятен из-за большой разницы в весе бойцов. При этом он предположил, что ирландец будет настаивать на своём.

«Конор не обрадовался моим словам о том, что Хорхе слишком крупный для боя с ним. Сказал, что его это бесит. Я говорил много раз и заявлю вновь: этот парень будет драться с кем-то, и мне неважно, злится он на меня по этому поводу или нет. Поэтому, думаю, если дело дойдёт до их встречи, у нас с Макгрегором возникнут разногласия», — приводит слова главы UFC MMAJunkie.

Дань уважения Эдгару

28 июля американец Макс Холлоуэй защитил титул в полулёгком весе в поединке с его соотечественником Фрэнки Эдгаром в рамках турнира UFC 240. Многие называют гавайца одним из претендентов на бой с Нурмагомедовым, однако сам он отметил, что в ближайшем будущем хотел бы встретиться с чемпионом в тяжёлом весе Даниэлем Кормье.

«Все постоянно говорили, что я не смогу бороться с Фрэнки Эдгаром, что устану от его высокого темпа. Но мне хотелось доказать обратное, поэтому я принял решение пройти с ним пять раундов. Пусть теперь весь мир знает, что я всё ещё здесь и мой «благословенный экспресс» продолжает своё движение! Если Даниэлю Кормье будет нужен соперник в следующем месяце, дайте мне знать. Фрэнки Эдгар — настоящий воин. Он вдохновил меня на то, чтобы я стоял сейчас здесь», — цитирует Холлоуэя BJPenn.

Во время боя с гавайцем Эдгар установил уникальный рекорд. Он стал первым бойцом UFC, который провёл в октагоне более семи часов. 37-летний бывший чемпион организации в лёгком весе является примером для многих спортсменов, включая Нурмагомедова.

«Фрэнки Эдгар — легенда. Больше десяти лет в строю, и он один из лучших бойцов UFC», — написал россиянин в Twitter.

Первая победа Царукяна

В рамках турнира UFC 240 свою первую победу одержал Арман Царукян. Единогласным решением судей он в трёх раундах взял верх над канадцем Оливье Обен-Мерсье. По словам менеджера россиянина Саята Абдрахманова, его следующий бой может состояться уже 9 ноября в России.

«Арман не получил травм в последнем поединке. Он с удовольствием хотел бы выступить в Москве. Мы уже оповестили об этом руководство UFC», — цитирует Абдрахманова ТАСС.

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Сам боец, выступающий в лёгкой весовой категории, поделился мнением по поводу боя Нурмагомедов — Порье.

«Прогноз на бой Хабиба и Порье? Оставлю его при себе. На 90% уверен в победителе и поставлю на него. Потом скажу вам, остался я в плюсе или в минусе», — заявил Царукян в интервью UFC Russia.

Кроме того, россиянин ответил на критику в свой адрес. В начале июля на своей странице в социальных сетях он назвал Порье чемпионом, что вызвало шквал негодования со стороны поклоннинков Нурмагомедова, которые отметили, что американец является лишь временным обладателем титула.

«Мы просто спарринговали. Не думал, что будет такой ажиотаж. Начался всплеск не очень хороших комментариев. Спросил Порье, видел ли он их, на что он ответил утвердительно и попросил научить его говорить по-русски фразу «Я настоящий чемпион». Мы сняли ролик, и я специально его опубликовал, чтобы люди видели, что мы не только тренируемся, но и шутим», — рассказал Царукян.

22 сентября состоится дебют в UFC ещё одного россиянина — Аскара Аскарова. Он проведёт свой первый поединок в Мексике с местным спортсменом Брэндоном Морено. 26-летний дагестанский боец страдает нарушением слуха, однако, несмотря на это, сумел добиться значительных успехов в боевом самбо и вольной борьбе, а также завоевать чемпионский титул Абсолютного чемпионата Беркут (ACB) в наилегчайшем весе.