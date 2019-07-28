Нурмагомедов поддержал Эдгара после поражения от Холлоуэя на UFC 240

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американского бойца смешанного стиля Фрэнки Эдгара после поражения в титульном поединке от Макса Холлоуэя.
Нурмагомедов поддержал Эдгара после поражения от Холлоуэя на UFC 240
  • @khabib_nurmagomedov / Instagram

«Этот парень — легенда. Фрэнки Эдгар. Более десяти лет в деле, один из лучших бойцов в UFC. Респект, чемпион», — написал Нурмагомедов в своём Twitter.

Бой, который прошёл в рамках главного события турнира UFC 240 в канадском Эдмонтоне, продолжался все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей.

Таким образом, Холлоуэй в четвёртый раз защитил пояс чемпиона UFC в полулёгком весе.

Ранее россиянин Арман Царукян прокомментировал свою первую победу в UFC.

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