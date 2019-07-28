Россиянин Царукян прокомментировал свою первую победу в UFC

Короткая ссылка
Российский боец смешанного стиля Арман Царукян поделился эмоциями после своей победы над канадцем Оливье Обеном-Мерсье на 240-м турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Эдмонтоне.
Россиянин Царукян прокомментировал свою первую победу в UFC
  • © РИА Новости

«Очень рад победе. Не очень красиво, не очень ярко, но главное — победа. Буду работать дальше в этом направлении, чтобы выступать ярче в UFC», — приводит слова россиянина MMA Junkie.

По его словам, он был удивлён тёплым приёмом со стороны канадских болельщиков и добавил, что не будет праздновать свою победу, так как она не была очень яркой. 

«Ещё не успели с тренером дойти до раздевалки, но я уже знал свои ошибки в борьбе. Что касается стойки, то нужно пересмотреть бой. Нужно работать, чтобы не допускать ошибок», — подвёл итоги Царукян.

Для Царукяна эта победа является первой в UFC. Теперь на его счету 14 побед в MMA при двух поражениях. 

Ранее сообщалось, что американец Холлоуэй победил Эдгара и защитил титул UFC в полулёгком весе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить