Россиянин Царукян прокомментировал свою первую победу в UFC

Российский боец смешанного стиля Арман Царукян поделился эмоциями после своей победы над канадцем Оливье Обеном-Мерсье на 240-м турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Эдмонтоне.

«Очень рад победе. Не очень красиво, не очень ярко, но главное — победа. Буду работать дальше в этом направлении, чтобы выступать ярче в UFC», — приводит слова россиянина MMA Junkie.

По его словам, он был удивлён тёплым приёмом со стороны канадских болельщиков и добавил, что не будет праздновать свою победу, так как она не была очень яркой.

«Ещё не успели с тренером дойти до раздевалки, но я уже знал свои ошибки в борьбе. Что касается стойки, то нужно пересмотреть бой. Нужно работать, чтобы не допускать ошибок», — подвёл итоги Царукян.

Для Царукяна эта победа является первой в UFC. Теперь на его счету 14 побед в MMA при двух поражениях.

Ранее сообщалось, что американец Холлоуэй победил Эдгара и защитил титул UFC в полулёгком весе.