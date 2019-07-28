Американец Холлоуэй победил Эдгара и защитил титул UFC в полулёгком весе

Американский боец смешанного стиля Макс Холлоуэй одолел соотечественника Фрэнки Эдгара и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе.

Бой, который прошёл в рамках главного события турнира UFC 240 в канадском Эдмонтоне, продолжался все пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей.

Холлоуэй провёл уже четыре защиты пояса полулёгкой весовой категории.

Теперь на его счету 21 победа и четыре поражения в смешанных единоборствах. Для Эдгара это седьмой проигранных бой в карьере. В его активе также 23 победы и одна ничья.

Ранее сообщалось, что российский боец Арман Царукян одолел Оливье Обена-Мерсье на турнире UFC 240.