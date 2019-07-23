«У нас будут сюрпризы для Дастина»: что говорят за полтора месяца до чемпионского боя UFC Нурмагомедов — Порье

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов делает акцент на ударах ногами во время подготовки к бою с американцем Дастином Порье. Об этом рассказал его отец Абдулманап Нурмагомедов. Он остался доволен тренировочными сборами сына на родине, в которых ему помогали борец греко-римского стиля Роман Власов и дзюдоист Тагир Хайбулаев. Экс-боксёр Рой Джонсон — младший отметил несгибаемый характер действующего чемпиона UFC, а тренер Порье Фил Дару заявил, что у его подопечного будет преимущество в ударной технике.

«Для каждого поединка у нас есть своя изюминка»

Боец ММА Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к бою с Дастином Порье, в котором ему предстоит защищать титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе. До недавнего времени россиянин тренировался на родине, где ему помогали олимпийские чемпионы — борец греко-римского стиля Роман Власов и дзюдоист Тагир Хайбулаев. В настоящий момент он со своим наставником Хавьером Мендесом находится на сборах в США.

Отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов остался доволен тренировочным процессом: по его словам, пока всё идёт по графику, однако сентябрьский поединок будет отличаться от предыдущих боёв сына.

«У нас будут сюрпризы для Порье по ударной технике. Вы их увидите в середине второго — начале третьего раунда. Почему бы Хабибу не поработать ногами? У него получаются хорошие удары с колена в прыжке», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Он подчеркнул, что на данный момент перед командой стоит задача вычислить тактику соперника и в соответствии с полученной информацией разработать план поединка.

«Дастину говорят, что он не сможет устоять на ногах против Хабиба. Ему и самому об этом известно. У нас же для каждого поединка есть своя изюминка, но главное — это тотальный контроль и отключение соперника», — отметил отец бойца.

До боя остаётся полтора месяца, и многие уже начинают строить предположения о его исходе. Так, по мнению бывшего чемпиона мира по боксу Роя Джонса — младшего, у Нурмагомедова не должно возникнуть проблем с защитой титула. При этом Рой добавил, что россиянину необходимо быть особенно внимательным, когда американец будет находиться в стойке.

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«Я являюсь большим поклонником Нурмагомедова уже много лет. Думаю, у него будет преимущество перед Порье. Не уверен, что у Дастина такой же характер, как у Хабиба. Просто не представляю, как этот парень сможет победить. Когда россиянин сконцентрирован и находится в хорошей форме, его не может одолеть никто в мире», — цитирует Джонса-младшего «Спорт-Экспресс».

С мнением боксёра не согласился тренер Порье Фил Дару. Он отметил, что американец не только обладает волевым характером, но и является одним из самых одарённых представителей смешанных единоборств.

«У многих есть шанс тебя нокаутировать, особенно в тонких перчатках. А Хабиб действительно силён. Но что касается ударных навыков, то здесь преимущество на стороне Дастина. Всё сведётся к тому, что Нурмагомедов будет угрожать проходом в ноги, это даст ему возможность для атаки. А нам необходимо это предвидеть и не открываться», — приводит слова Дару Planet MMA.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби. Что касается развлекательной части одного из важнейших событий осени, то существует большая вероятность, что в перерыве между поединками выступит известная американская группа Red Hot Chili Peppers.

«Надеюсь, никто в офисе UFC на меня не обидится, если скажу, что Red Hot Chili Peppers могут выступить на UFC 242 в Абу-Даби. Переговоры с департаментом туризма ОАЭ продолжаются. Я большой поклонник этой группы, а солист Энтони Кидис и бас-гитарист Фли очень любят MMA», — рассказал президент промоушена в интервью Barstool Sports.

«Нурмагомедов с Сен-Пьером соберут массу болельщиков»

У команды Нурмагомедова уже имеется чёткое преставление о том, что должно произойти после поединка с Порье. Сам спортсмен заявлял, что планирует довести число своих побед до 30, а затем уйти из спорта. По словам его отца, следующим соперником Хабиба должен стать экс-обладатель временного титула UFC в лёгком весе Тони Фергюсон, а венцом карьеры россиянина будет бой с Жоржем Сен-Пьером.

«Это самый опасный и титулованный боец UFC. Если Хабиб на такой победной серии выйдет с Сен-Пьером, то они соберут максимальное количество болельщиков. Это будет величайшая победа в истории. Я сам об этом мечтал, настаивал на этой встрече долгие годы», — признался Нурмагомедов-старший.

Он также не исключил возможности реванша с Макгрегором, однако, по его словам, данный вариант является наименее предпочтительным, так как ирландец находится «в посредственной форме» и интересуется больше заработком, чем спортом.

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Дальнейшая карьера Нурмагомедова может пойти и по иному сценарию, если его команде всё же удастся договориться с боксёром Флойдом Мейвезером — младшим. При этом большинство экспертов предполагает, что у россиянина на ринге будет мало шансов на победу. Так, по мнению экс-чемпиона UFC в полутяжёлой и тяжёлой весовых категориях Рэнди Кутюра, поединок по правилам бокса продемонстрирует несостоятельность Абсолютного бойцовского чемпионата.

«Если оба парня получат лицензию боксёра и будут защищены Актом Мохаммеда Али, это будет очень приятное событие. Оно прольёт свет на настоящее положение дел в смешанных единоборствах. Покажет, насколько бедственное положение у бойца ММА из-за таких руководителей, как Дана Уайт», — цитирует Кутюра портал Allboxing.