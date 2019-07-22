Джонс: не представляю, как Порье может победить Нурмагомедова

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Бывший боксёр Рой Джонс — младший заявил, что является большим поклонником российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
Джонс: не представляю, как Порье может победить Нурмагомедова
  • © Global Look Press

«Я большой поклонник Хабиба уже на протяжении многих лет. Думаю, у него будет преимущество перед Порье. Я не так хорошо его знаю, но не уверен, что у него такой же характер, как у Нурмагомедова. Я просто не представляю, как этот парень может победить Хабиба. Когда Нурмагомедов сконцентрирован и находится в хорошей форме, его никто в мире не сможет победить», — сказал Джонс журналистам во время празднования Международного дня бокса на Красной площади.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Бой пройдёт в рамках турнира UFC 242.

Ранее Джонс рассказал о роли Дениса Лебедева для боксёрского мира.

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