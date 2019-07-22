Джонс рассказал о роли Лебедева для боксёрского мира
- РИА Новости
«Помню его поединок со мной. Денис — отличный боксёр, у него была великолепная карьера, он заработал много денег. Как боец он значит очень много для боксёрского мира. Я не знаю, правильное ли он принял решение, поскольку не смотрел его последние бои. Могу только сказать, что он был большим боксёром», — заявил Джонс на Красной площади во время празднования Международного дня бокса.
Денис Лебедев завершил карьеру в возрасте 39 лет с профессиональным рекордом 32 победы и два поражения.
Ранее сообщалось, что Мурат Гассиев получил премию «Звезда бокса».