Джонс рассказал о роли Лебедева для боксёрского мира

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Легенда мирового бокса Рой Джонс — младший поделился мнением относительно завершения карьеры экс-чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) Денисом Лебедевым.
Джонс рассказал о роли Лебедева для боксёрского мира
  • РИА Новости

«Помню его поединок со мной. Денис — отличный боксёр, у него была великолепная карьера, он заработал много денег. Как боец он значит очень много для боксёрского мира. Я не знаю, правильное ли он принял решение, поскольку не смотрел его последние бои. Могу только сказать, что он был большим боксёром», — заявил Джонс на Красной площади во время празднования Международного дня бокса.

Денис Лебедев завершил карьеру в возрасте 39 лет с профессиональным рекордом 32 победы и два поражения.

Ранее сообщалось, что Мурат Гассиев получил премию «Звезда бокса».

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