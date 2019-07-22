Гассиев получил премию «Звезда бокса»

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев награждён премией «Звезда бокса» за победу над кубинцем Юниером Дортикосом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса России, Мурат Гассиев был награждён премией «Звезда бокса». Награждение прошло в рамках празднования Международного дня бокса, которое проходило на Красной площади в Москве.

Гассиев был отмечен за победный поединок с чемпионом мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Юниером Дортикосом в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии.

Ранее боксёр Чудинов высказался о травме Гассиева.