Боксёр Чудинов высказался о травме Гассиева
- @gassiev_team / Instagram
«Думаю, это издержки работы с Санчесом. Должно проходить восстановление. Да, я сам не тренер, но, на мой взгляд, на тренировках Абеля Санчеса изнашивается организм. Многие ребята не успевают восстановиться. Не хочу никакого обидеть», — приводит слова Чудинова РИА Новости.
25-летний Гассиев готовился к первому в карьере бою в супертяжёлом весе с американцем Джоуи Давейко, который в итоге был отменён из-за травмы российского боксёра.
Ранее Гассиев извинился за срыв боя с Давейко.