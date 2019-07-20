Боксёр Чудинов высказался о травме Гассиева

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Российский боксёр Фёдор Чудинов высказал мнение о травме своего соотечественника Мурата Гассиева накануне его дебютного поединка в супертяжёлой весовой категории.
Боксёр Чудинов высказался о травме Гассиева
  • @gassiev_team / Instagram

«Думаю, это издержки работы с Санчесом. Должно проходить восстановление. Да, я сам не тренер, но, на мой взгляд, на тренировках Абеля Санчеса изнашивается организм. Многие ребята не успевают восстановиться. Не хочу никакого обидеть», — приводит слова Чудинова РИА Новости.

25-летний Гассиев готовился к первому в карьере бою в супертяжёлом весе с американцем Джоуи Давейко, который в итоге был отменён из-за травмы российского боксёра.

Ранее Гассиев извинился за срыв боя с Давейко.

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