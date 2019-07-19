Дебютный бой Гассиева в супертяжёлом весе отменён из-за травмы

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Первый поединок российского боксёра Мурата Гассиева в супертяжёлой весовой категории отменён.
Дебютный бой Гассиева в супертяжёлом весе отменён из-за травмы
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

По словам представителя команды Гассиева, которые передаёт ТАСС, 25-летний россиянин травмировал плечо и спину, поэтому предстоящий поединок был отменён.

Отмечается, что в ближайшее время российский боксёр отправится в Германию для углублённого обследования.

Первый бой Гассиева должен был состояться 27 июля в США с американцем Джоуи Давейко.

Ранее сообщалось, что Бетербиев проведёт объединительный титульный бой с Гвоздиком.

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