Бетербиев проведёт объединительный титульный бой с Гвоздиком
- AFP
- © © JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, российский спортсмен уже поставил подпись под контрактом.
Поединок запланирован на 18 октября и пройдёт в США.
Таким образом, на кону боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе.
В активе 34-летнего Бетербиева 14 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 31-летнего Гвоздика — 17 побед и ноль поражений.
Ранее сообщалось, что Ковалёв начал подготовку к бою с Ярдом.