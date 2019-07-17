Бетербиев проведёт объединительный титульный бой с Гвоздиком

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Российский боксёр, чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артур Бетербиев проведёт титульный поединок с чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) украинцем Александром Гвоздиком.
Бетербиев проведёт объединительный титульный бой с Гвоздиком
  • AFP
  • © © JONATHAN DANIEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, российский спортсмен уже поставил подпись под контрактом.

Поединок запланирован на 18 октября и пройдёт в США.

Таким образом, на кону боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе.

В активе 34-летнего Бетербиева 14 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. В послужном списке 31-летнего Гвоздика — 17 побед и ноль поражений.

Ранее сообщалось, что Ковалёв начал подготовку к бою с Ярдом.

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