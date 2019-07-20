Гассиев извинился за срыв боя с Давейко

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Российский боксёр Мурат Гассиев принёс свои извинения болельщикам за срыв своего дебютного поединка в тяжёлом весе.
Гассиев извинился за срыв боя с Давейко
  • РИА Новости

«Прошу прощения у всех поклонников и любителей бокса за то, что мой поединок 27 июля не состоится. Прошу прощения у команды Джоуи Давейко и у него самого за непредвиденные обстоятельства. Это спорт, такое случается. Когда наступит ясность, мы обязательно сообщим о дальнейших планах», — написал Гассиев в Instagram.

Всю свою карьеру россиянин выступал в первом тяжёлом весе, где становился чемпионом мира по версиям Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

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