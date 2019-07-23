Отец Нурмагомедова назвал Макгрегора посредственным бойцом

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение об ирландце Коноре Макгрегоре, бывшем сопернике своего сына.

«Ему интересно зарабатывать деньги, ему можно и не драться. Но он не может сейчас терпеть то, что происходит в UFC. Конор считал себя главным, но сейчас он выглядит посредственно», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Он отметил, что для 31-летнего ирландца на первом месте стоит заработок.

Поединок Нурмагомедова с Макгрегором состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин, таким образом защитивший свой титул чемпиона в лёгком весе.

Ранее стало известно, что Макгрегор не станет соперником победителя боя Нурмагомедов — Порье.