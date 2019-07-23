Отец Нурмагомедова назвал Макгрегора посредственным бойцом

Короткая ссылка
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, высказал мнение об ирландце Коноре Макгрегоре, бывшем сопернике своего сына.
Отец Нурмагомедова назвал Макгрегора посредственным бойцом
  • @thenotoriousmma / Instagram

«Ему интересно зарабатывать деньги, ему можно и не драться. Но он не может сейчас терпеть то, что происходит в UFC. Конор считал себя главным, но сейчас он выглядит посредственно», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Он отметил, что для 31-летнего ирландца на первом месте стоит заработок.

Поединок Нурмагомедова с Макгрегором состоялся в октябре 2018 года на турнире UFC 229. Тогда победу удушающим приёмом одержал россиянин, таким образом защитивший свой титул чемпиона в лёгком весе.

Ранее стало известно, что Макгрегор не станет соперником победителя боя Нурмагомедов — Порье.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить