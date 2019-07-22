Экс-чемпион UFC Кутюр высказался о возможном боксёрском бое Нурмагомедова с Мейвезером
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«Если оба этих парня получат лицензию боксёра и будут защищены Актом Мохаммеда Али, который на федеральном уровне законодательно защищает бойцов от таких промоутеров, как Дана Уайт, это будет очень и очень приятное событие», — приводит слова Кутюра Allboxing.
По его мнению, этот бой покажет, в насколько плохом положении находятся бойцы смешанных единоборств из-за подобных Уайту руководителей, которые делают деньги на спортсменах.
Флойд Мейвезер уже проводил бой с чемпионом UFC. В 2017 году американец в бою по боксёрским правилам нокаутировал ирландца Конора Макгрегора.
Ранее Абдулманап Нурмагомедов рассказал о перспективе боя своего сына с Мейвезером.