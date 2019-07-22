Экс-чемпион UFC Кутюр высказался о возможном боксёрском бое Нурмагомедова с Мейвезером

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Рэнди Кутюр высказался о возможном поединке между обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

«Если оба этих парня получат лицензию боксёра и будут защищены Актом Мохаммеда Али, который на федеральном уровне законодательно защищает бойцов от таких промоутеров, как Дана Уайт, это будет очень и очень приятное событие», — приводит слова Кутюра Allboxing.

По его мнению, этот бой покажет, в насколько плохом положении находятся бойцы смешанных единоборств из-за подобных Уайту руководителей, которые делают деньги на спортсменах.

Флойд Мейвезер уже проводил бой с чемпионом UFC. В 2017 году американец в бою по боксёрским правилам нокаутировал ирландца Конора Макгрегора.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов рассказал о перспективе боя своего сына с Мейвезером.