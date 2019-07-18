Планы Яна, насмешка над Мейвезером и тактика Порье: последние события в мире смешанных единоборств

Претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян заявил о готовности провести бой с американцем Алджамэйном Стерлингом в любой стране мира. Однако приоритетным соперником для него по-прежнему остаётся обладатель пояса Генри Сехудо. Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что боксёр Флойд Мейвезер — младший до сих пор рассчитывает сразиться с его клиентом. Будущий соперник россиянина Дастин Порье сравнил предстоящую встречу с известным фильмом о Рокки Бальбоа.

Восстановление Яна и планы Емельяненко

Российский боец ММА Пётр Ян, в начале июня одолевший Джимми Риверу на UFC 238 (эта победа стала для него пятой на турнирах под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата), заявил, что по-прежнему настроен побороться за титул чемпиона организации в легчайшем весе. Для этого ему необходимо встретиться с американцем Генри Сехудо. А в качестве альтернативного варианта называется Алджамэйн Стерлинг.

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«Пока у нас нет конкретной информации по поводу следующего боя, однако переговоры ведутся. Все знают, что Сехудо потребуется около пяти месяцев на восстановление. Поэтому если UFC предложит мне бой со Стерлингом, я на него соглашусь, так как мы оба являемся претендентами на пояс в легчайшем весе, — рассказал россиянин в интервью официальному сайту промоушена. — Видел много интервью с американцем и могу сказать, что они достаточно противоречивы. Он заявил, что не хочет встречаться со мной на турнире в Москве. Однако я готов принять этот бой в любой точке мира — в США, Бразилии, Мексике, России».

До конца 2019 года Ян рассчитывает провести ещё один поединок. Скорее всего, речь идёт о московском турнире UFC, который состоится в начале ноября. Сейчас боец проходит процесс восстановления после травмы локтя, полученной им ещё до встречи с Риверой. По его словам, реабилитация проходит успешно.

«Около четырёх месяцев повреждение мешало мне работать в полную силу, толком не мог наносить удары правой рукой. Перед поединком с Риверой мне поставили специальный блокатор, однако затем он перестал помогать. На протяжении полутора месяцев мне предстоит восстанавливаться, затем планирую приступить к полноценным тренировкам», — добавил Ян.

Конец 2019 года будет богат на события в мире смешанных единоборств с участием российских спортсменов. В частности, дату своего следующего боя анонсировал экс-чемпион мира по версии ProFC Александр Емельяненко. Имя его соперника пока не называется, однако уже известно, что встреча состоится в конце сентября — начале октября в рамках турнира, организованного промоушеном Gorilla Fighting Championship.

Последний поединок Емельяненко состоялся в августе 2018 года. Бой с Тони Джонсом завершился ничьей.

Ответ Мейвезеру и настрой Порье

Главным событием осени в мире MMA станет назначенный на 7 сентября бой между чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Однако команда россиянина уже смотрит дальше и ведёт переговоры с новыми возможными соперниками. Менеджер Али Абдель-Азиз заявил, что одной из наиболее вероятных кандидатур является Жорж Сен-Пьер.

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Кроме того, по его словам, на встречу с россиянином по-прежнему рассчитывает экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер — младший. После победы над Конором Макгрегором Нурмагомедов выразил готовность выйти на ринг с американцем, но все разговоры о предстоящем поединке так и остались слухами.

«Мейвезер до сих пор продолжает умолять о бое с Нурмагомедовым! У него закончились деньги. Уверяю вас, со мной постоянно связываются и спрашивают про это. Но пока нам это неинтересно. В настоящий момент мы думаем о поединке с Порье, он является первым претендентом. В нашем дивизионе много настоящих «убийц». Также на повестке у нас Жорж Сен-Пьер, он может быть следующим. Думаю, он встретится с Нурмагомедовым раньше, чем Тони Фергюсон», — приводит слова Абдель-Азиза портал TMZ.

Многие любители ММА с нетерпением ожидают возвращения в октагон Макгрегора и его реванша с Нурмагомедовым. Однако президент UFC Дана Уайт развеял надежды болельщиков, ожидающих повторения знакового противостояния.

«Конор должен вернуться в конце этого года или в начале следующего. Всё будет зависеть от того, что произойдёт в поединке между Хабибом и Дастином. Но он не встретится с победителем этого боя. Этот поединок лишь прояснит положение дивизиона», — заявил Уайт.

В отличие от предыдущего боя Нурмагомедова, его противостояние с Порье не отличается скандальными выходками и взаимными оскорблениями со стороны соперников. Оба спортсмена признавались, что с уважением относятся друг к другу, что не исключает ожесточённой борьбы внутри октагона. Американец отметил, что с нетерпением ждёт сентябрьской встречи, в которой сойдутся два равных бойца.

«Я, как и он, чемпион мира. Чувствую, это будет супербой. Мы соберём полную арену в Абу-Даби, которая в настоящий момент строится посередине пустыни. Там будут все принцы и шейхи. Это сумасшествие. Как будто фильм о Рокки Бальбоа», — цитирует Порье ESPN.

Кроме того, он рассказал, какой тактики необходимо придерживаться, чтобы взять верх над Нурмагомедовым.

«Многие соперники Нурмагомедова обладали навыками, позволяющими одержать над ним победу. Но судьбу боя может решить всего одна ошибка. Шанс одолеть его есть у каждого. Чем больше я тренируюсь, тем больше делаю открытий и думаю об их промахах. Пока прошла лишь неделя, но я заметил, что некоторым позициям и их мельчайшим особенностям уделяю особое внимание. Я понимаю, как человек, который сражается с не знающим поражений соперником, вроде Хабиба, может не то чтобы потерять контроль, но слишком сконцентрироваться на защите, позиции и собственной безопасности», — рассказал Порье.