Бой Нурмагомедова с Кормье, будущее Макгрегора и дебют Кудряшова: о чём говорят в мире смешанных единоборств

Российский боец Хабиб Нурмагомедов готовится к поединку с американцем Дастином Порье. На одной из тренировок ему в шутку удалось одолеть чемпиона UFC в тяжёлом весе Даниэля Кормье. Тем временем президент организации Дана Уайт объяснил, почему не хочет устраивать поединок между россиянином и легендарным канадцем Жоржем Сен-Пьером, а глава Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал дату дебюта в смешанных единоборствах боксёра Дмитрия Кудряшова. Об этих и других событиях в мире ММА — в материале RT.

Конкуренция за бой с Нурмагомедовым

Будущее российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова после предстоящего в сентябре поединка с американцем Дастином Порье за чемпионский титул в лёгком весе пока не определено. Согласно действующему контракту, ему предстоит провести ещё две встречи, которые вполне могут стать последними в его карьере.

Соперниками действующего чемпиона в лёгком весе хотят стать сразу несколько именитых бойцов. Один из них — американец Макс Холлоуэй. Их встреча должна была состояться ещё в апреле 2018 года в рамках турнира UFC 223, однако у медицинской комиссии возникли опасения по поводу здоровья американца из-за резкой сгонки веса, и его место занял Эл Яквинта.

Рассказывая о своих планах, чемпион организации в полулёгком весе заявил, что хотел бы провести поединок не только с Нурмагомедовым, но и с ирландцем Конором Макгрегором.

«Я всё ещё думаю о бое с Хабибом. Мне кажется, фанаты хотели бы его увидеть. Также был бы не против встречи с Конором, если она состоится. Предстоит сделать много интересного. Лёгкий дивизион не так далеко», — заявил Холлоуэй в интервью ESPN.

Ещё одним потенциальным соперником Нурмагомедова может стать канадец Жорж Сен-Пьер. О желании встретиться в октагоне не раз заявляли оба бойца, однако на пути к этому поединку могут возникнуть серьёзные препятствия. По словам президента UFC Даны Уайта, экс-чемпион в полусреднем и среднем весе не выполнил часть договорённостей перед организацией, объявив о завершении карьеры сразу после победы над Майклом Биспингом.

«Если Хабиб действительно захочет бой, мы можем об этом поговорить, но для меня он не имеет никакого смысла. Есть масса других парней, претендующих на встречу с ним. Меня спрашивают, получит ли свой шанс Фергюсон. Пусть сначала Сен-Пьер выполнит свою договорённость в 155-фунтовом дивизионе. Также есть и Макгрегор, который по-прежнему ждёт реванша», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Тем временем Нурмагомедов продолжает подготовку к бою с Порье и уже сейчас демонстрирует неплохую форму, о чём свидетельствует видеоролик, опубликованный одним из его тренеров Хавьером Мендесом. На нём россиянин разговаривает с чемпионом UFC в тяжёлом весе Даниэлем Кормье о своём противостоянии с Макгрегором, а затем неожиданно набрасывается на собеседника и валит его на пол.

«Это всё, на что ты способен?» — в шутку спросил американец.

В перерыве между тренировками чемпион UFC принял участие в Bottle Cap Challenge, захватившем социальные сети благодаря Холлоуэю, однако сделал это на свой манер. Вместо ноги он сбил крышку с бутылки ударом руки с разворота, что выглядело не менее эффектно, чем первоначальная версия челленджа.

Перспективы Макгрегора

Возвращение Макгрегора в октагон вновь откладывается на неопределённый срок. По словам Уайта, очередной поединок ирландца состоится не раньше конца 2019-го или начала 2020 года. По-прежнему ничего нет и о его возможном сопернике, хотя в последнее время всё чаще звучит имя Хорхе Масвидаля, в начале июля одержавшего верх над Беном Аскреном за рекордные пять секунд.

При этом глава UFC заявил, что не намерен организовывать эту встречу, так как разница между весовыми категориями соперников слишком велика.

«У Масвидаля и так слишком много противников в его дивизионе. Он слишком большой для Конора. Да, ирландец способен побороться за титул в полусреднем весе, однако это не его. Что касается его соперника, то ещё многое может произойти — посмотрим, кто им станет», — цитирует Уайта TMZ.

Схожую точку зрения выразил и многолетний комментатор UFC Джо Роган. Он предположил, что в поединке с Масвидалем у Макгрегора могут возникнуть серьёзные трудности.

«Хорхе — очень крупный парень. Он дрался в лёгком весе, но вписывался в него с большим трудом. В полусреднем дивизионе Масвидаль отправил в нокаут Дональда Серроне, Даррена Тилла и Бена Аскрена. Он побеждает лучших соперников, топовых бойцов. А в последних встречах и вовсе демонстрирует что-то невероятное», — приводит слова Рогана MMA Mania.

Боксёр Кудряшов в ММА

Спарринг-партнёр Макгрегора Артём Лобов, рассчитывающий стать чемпионом мира в кулачных боях, назвал имена соперников, с которыми хотел бы провести ближайшие встречи. Для этого профессиональным боксёрам необходимо присоединиться к промоушену Bare Knuckle FC.

«Forbes назвал мой последний бой главным событием лета. Если хотите наделать шума в мире единоборств, то я тот, кто вам нужен. Амир Хан, Эдриен Броннер, Мэнни Пакьяо — кто угодно! За моими боями наблюдает весь мир!» — написал бывший боец ММА в Twitter.

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С апреля 2019-го Лобов выступает в кулачных боях. В его активе победы над американцами Джейсоном Найтом и Полом Малиньяджи и ни одного поражения.

Если ирландец российского происхождения постепенно уходит от смешанных единоборств, то экс-чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дмитрий Кудряшов, наоборот, в скором времени дебютирует в новой для себя дисциплине. 12 октября состоится его первый бой в ММА в рамках турнира, организованного Fight Nights Global.

«Он возглавит октябрьский вечер боёв в Москве. Где-то год назад мы случайно заговорили с Дмитрием о возможности проведения поединка в ММА. Я долго вынашивал эту идею. Думаю, наконец пришло время, когда её можно реализовать. Очень рад, что с помощью таких ребят, как он, мы расширяем аудиторию смешанных единоборств. Многие фанаты бокса с удовольствием посмотрят этот турнир. Надеюсь, что и наша индустрия что-то даст Диме. Он получит бесценный опыт», — приводит слова президента промоушена Камила Гаджиева AllBoxing.

Соперник россиянина пока неизвестен. При этом сам Кудряшов признался, что испытывает чувство уважения к представителям нового для него вида спорта.

«Я уважительно отношусь ко всем единоборствам независимо от вида спорта, будь то борьба или бокс, потому как «один на один» — это честно и по-мужски!» — написал Кудряшов в Instagram.