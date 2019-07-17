Нурмагомедов на тренировке смог повалить чемпиона UFC в тяжёлом весе

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов во время тренировки смог повалить чемпиона организации в тяжёлом весе американца Даниэля Кормье.

Видео эпизода опубликовал тренер бойцов Хавьер Мендез в своём Instagram.

Спортсмены обсуждали прошлогодний поединок Нурмагомедова с Конором Макгрегором, после чего россиянин внезапно атаковал американца и смог его повалить.

«Это всё, что ты можешь», — сказал Кормье.

Следующий бой Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником в титульном поединке станет американец Дастин Порье.

Ранее экс-боец ММА Чейл Соннен заявил, что в лёгком дивизионе UFC всё вертится вокруг Нурмагомедова.