Нурмагомедов на тренировке смог повалить чемпиона UFC в тяжёлом весе
- @khabib_nurmagomedov / Instagram
Видео эпизода опубликовал тренер бойцов Хавьер Мендез в своём Instagram.
Спортсмены обсуждали прошлогодний поединок Нурмагомедова с Конором Макгрегором, после чего россиянин внезапно атаковал американца и смог его повалить.
«Это всё, что ты можешь», — сказал Кормье.
Следующий бой Нурмагомедова состоится 7 сентября в Абу-Даби. Его соперником в титульном поединке станет американец Дастин Порье.
Ранее экс-боец ММА Чейл Соннен заявил, что в лёгком дивизионе UFC всё вертится вокруг Нурмагомедова.