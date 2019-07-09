Высокие рейтинги, продажа трансляций и история противостояния: почему бой между Нурмагомедовым и Диасом интересен UFC

Нейт Диас хотел бы без очереди получить бой с Хабибом Нурмагомедовым — и он это право заслужил, заявил отец действующего чемпиона в лёгком весе Абдулманап Нурмагомедов. По его мнению, руководство Абсолютного бойцовского чемпионата может предоставить американцу шанс сразиться с россиянином. Почему поединок между Нурмагомедовым и Диасом интересен UFC — в материале RT.

В прошедшие выходные в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 239, который стал одним из самых зрелищных за последний год. Болельщики увидели два титульных поединка, а сразу три боя из главного карда завершились досрочно. Однако ещё одно событие произошло не в октагоне, а на трибунах. Действующий чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вступил в конфронтацию с Нейтом Диасом. После этого появились слухи об их будущей встрече в клетке.

Впоследствии перепалку между спортсменами прокомментировали менеджер Хабиба Ризван Магомедов, а также отец российского бойца Абдулманап.

Магомедов заверил, что этот инцидент не является частью раскрутки будущего поединка между спортсменами. А Нурмагомедов-старший не исключил, что в будущем атлеты встретятся в клетке.

«Этот парень хочет без очереди получить то, чего заслуживает. Сколько мы просили его и Энтони Петтиса о бое, но с ними было очень тяжело договориться. Однако UFC может дать такую возможность этому парню», — написал Абдулманап в Instagram.

Изначально идея организации схватки между Нурмагомедовым и Диасом кажется абсолютно несбыточной. Во-первых, сам президент UFC Дана Уайт признавался, что крайне положительно относится к бою между Хабибом и Тони Фергюсоном, который в настоящий момент занимает первое место в рейтинге лёгкого веса. Это неудивительно, ведь на счету американца значится третья самая продолжительная победная серия в истории промоушена (12). По этому показателю он уступает лишь Джону Джонсу, Жоржу Сен-Пьеру, Деметриусу Джонсону и Максу Холлоуэю (все по 13), а также легендарному Андерсону Силве (16).

Во-вторых, Диас не выступал на протяжении трёх лет, и из-за этого его вряд ли можно называть достойным претендентом за титул. В августе 2016-го он уступил Конору Макгрегору, получил $2 млн и ушёл в продолжительный отпуск. С того момента американец решил не размениваться на схватки с обычными соперниками, сосредоточившись на организации денежных боёв. Правда, на его провокации не поддались ни Конор Макгрегор, ни Сен-Пьер.

И всё же исключать возможность проведения поединка между Нурмагомедовым и Диасом не стоит. Ни для кого не секрет, что руководство UFC уделяет огромное внимание денежной стороне вопроса. Именно поэтому шанс подраться за титул нередко получают не самые очевидные кандидаты. За последние годы в Абсолютном бойцовском чемпионате была масса подобных примеров. И, пожалуй, самый яркий из них — Макгрегор. Так, к моменту организации встречи с Жозе Алдо в активе ирландца значилось пять досрочных побед в организации, но все они были одержаны в боях на тот момент с не самыми сильными соперниками. Безусловно, среди них значатся нынешний чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй и обладатель временного пояса в лёгкой категории Дастин Порье, но гаваец тогда был новичком, а американец хоть и взлетел на пятое место в рейтинге, но надолго там не задержался, а после поднялся в более тяжёлый дивизион.

Также можно вспомнить пример Майкла Биспинга. За свою карьеру он не раз выигрывал спорным решением судей, а перед титульным боем взял верх в шести из десяти поединков. При этом его победа над Андерсоном Силвой вызвала такую бурю негодования, что сам Уайт раскритиковал решение судей. Однако треш-ток и умение работать на публику обеспечили ему схватку за пояс, а расслабленность Люка Рокхолда — звание первого британского чемпиона в истории UFC.

Диас также известен своим эпатажным поведением, позволившим ему в своё время заработать на бое с Макгрегором. В ходе его раскрутки он достойно смотрелся на фоне ирландца и здорово подогревал интерес к их противостоянию. Достаточно вспомнить эпизод с бросанием бутылками в ходе пресс-конференции, а также потасовку на взвешивании. Таким образом, можно не сомневаться, что к моменту поединка атмосфера между Хабибом и Нейтом будет накалена до предела.

Кроме того, в UFC могут испытывать некоторую тревогу по поводу финансового успеха схватки между Нурмагомедовым и Порье. Безусловно, популярность россиянина в ОАЭ способна обеспечить высокую посещаемость, но главным критерием всё равно остаётся число продаж PPV-трансляций. В этом аспекте всё не так позитивно. Во-первых, шоу будет проводиться в Абу-Даби, поэтому может оказаться менее популярно среди американских болельщиков (основной аудитории промоушена). Во-вторых, дружелюбие на пресс-конференциях никогда не способствовало финансовому успеху турнира.

Уже сейчас цифры говорят о невысоком уровне интереса к поединку между Хабибом и Дастином. Так, их пресс-конференцию в Лондоне посмотрели около 1,3 млн человек, а в Лас-Вегасе — всего 755 тыс. Для сравнения: мероприятия перед боем между Нурмагомедовым и Макгрегором собирали у экранов от 4,3 до 5,4 млн зрителей, а перед битвами между Конором и Диасом — около 2,5 млн.

Присутствие Диаса явно приведёт к подъёму рейтингов. Даже несмотря на длительное отсутствие он является очень популярным спортсменом, а своим треш-током и наглыми выходками способен обеспечить дополнительный приток аудитории. Кроме того, у него с Нурмагомедовым есть длительная история противостояния, которая лишь поможет UFC подогреть интерес публики.

Отношения между спортсменами накалены до предела ещё с 2015 года. На турнире World Series of Fighting (WSOF) 22 между Нурмагомедовым и братьями Нейтом и Ником Диасами завязался конфликт, переросший в масштабную потасовку с участием представителей обеих сторон. Драка началась на трибунах и продолжилась в холле отеля, причём её участники использовали не только кулаки, но также стулья и другие предметы.

Прежде UFC использовал потасовки между атлетами в качестве повода для назначения боя. Достаточно вспомнить всё тот же бой между Нурмагомедовым и Макгрегором. Сначала россиянин напал на партнёра ирландца по команде Артёма Лобова, а потом Конор атаковал автобус, в котором в тот момент находился его визави. В результате у транспортного средства были разбиты стёкла, а несколько спортсменов получили травмы.