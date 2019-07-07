Бразилец Масвидаль одержал самую быструю победу нокаутом в истории UFC

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Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

На турнире UFC 239 в Лас-Вегасе 34-летний Масвидаль нокаутировал 34-летнего американца Бена Аскрена за пять секунд — бразилец одолел соперника ударом колена в прыжке.

Как уточняет ТАСС, предыдущий рекорд принадлежал американцу Дуану Людвигу, который 16 января 2006 года нокаутировал канадца Джонатана Гуле за шесть секунд.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что не видит смысла в проведении поединка между действующим чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и завершившим карьеру канадцем Жоржем Сен-Пьером.

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