Глава UFC считает, что бой между Нурмагомедовым и Сен-Пьером не имеет смысла

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что не видит смысла в проведении поединка между действующим чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и завершившим карьеру канадцем Жоржем Сен-Пьером.

«Для меня бой Хабиба с Сен-Пьером не имеет смысла. Хабиб — чемпион, который ещё никому не проиграл. У него и без Сен-Пьера хватает дел в своём дивизионе», — приводит слова Уайта TSN.

Он подчеркнул, что у него была договорённость с Сен-Пьером, что тот может защищать титул чемпиона в среднем весе после победы канадца в титульном поединке над Майклом Биспингом, но Сен-Пьер не стал пользоваться этой возможностью и завершил карьеру.

«Зачем мне снова давать ему возможность? Он не может просто вернуться в спорт и выбирать титульные бои», — добавил Уайт.

Следующим соперником Нурмагомедова в титульном бою станет американец Дастин Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Ранее Порье и Нурмагомедов провели дуэль взглядов.