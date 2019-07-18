Александр Емельяненко рассказал, когда состоится его следующий бой

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, когда состоится его следующий поединок.
Александр Емельяненко рассказал, когда состоится его следующий бой
  • РИА Новости

«Мой следующий бой состоится в конце сентября или в начале октября в организации GFC», — написал Емельяненко в Instagram.

При этом он подчеркнул, что соперник ему пока неизвестен. 

Последний бой Емельяненко провёл в августе 2018 года с американцем Тони Джонсоном, он завершился вничью. Помимо этого поединка на счету россиянина 28 побед и семь поражений.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко может встретиться с экс-бойцом UFC Энтони Джонсоном.

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