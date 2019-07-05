Александр Емельяненко может встретиться с экс-бойцом UFC Джонсоном

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко может дебютировать в промоушене по кулачным боям Bare Knuckle FC (BKFC) поединком с американцем Энтони Джонсоном.
Александр Емельяненко может встретиться с экс-бойцом UFC Джонсоном
  • РИА Новости

«Бой Александра Емельяненко и Джонсона планируется провести на турнире BKFC 10, он будет главным событием вечера. Дата и место проведения встречи пока уточняются», — цитирует ТАСС представителя организации по кулачным боям.

Энтони Джонсон ранее выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Свой последний поединок Александр Емельяненко провёл около года назад.

Ранее Александр Емельяненко рассказал, когда планируется следующий бой.

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