Александр Емельяненко может встретиться с экс-бойцом UFC Джонсоном
- РИА Новости
«Бой Александра Емельяненко и Джонсона планируется провести на турнире BKFC 10, он будет главным событием вечера. Дата и место проведения встречи пока уточняются», — цитирует ТАСС представителя организации по кулачным боям.
Энтони Джонсон ранее выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Свой последний поединок Александр Емельяненко провёл около года назад.
Ранее Александр Емельяненко рассказал, когда планируется следующий бой.