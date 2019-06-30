Александр Емельяненко рассказал, когда планирует провести следующий бой

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Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, когда планирует провести следующий поединок.

«Встретился с менеджером. Он сидит напротив, но я его вам не покажу. Сидим, обсуждаем, договариваемся. Очень много интересных предложений. Есть контракт. Сейчас идёт обсуждение. Как только что-то будет известно, я с вами обязательно поделюсь. Думаю, что ближайший мой бой будет конец августа — начало сентября, осенью», — сказал Емельяненко на видео в своём Instagram.

Ранее глава Gagarin Sports Management Артём Харланов заявил, что промоушен Bare Knuckle FC хочет пригласить Александра Емельяненко.

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