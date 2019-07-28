Макгрегор признался, что нанёс запрещённый удар во время боя с Нурмагомедовым

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что использовал запрещённый приём в бою с обладателем титула организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Макгрегор признался, что нанёс запрещённый удар во время боя с Нурмагомедовым
  • AFP

«Рефери Хербу Дину следовало тогда проверить глазницу Хабиба, когда я врезал коленом в партере. Я с положения защиты в маунте зарядил со всей силы ему в глазницу. Но я тогда продемонстрировал изобретательность, и мне всё сошло с рук», — написал Макгрегор в своём Twitter.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года. Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом в четвёртом раунде и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее глава UFC Дэна Уайт рассказал о шансах Макгрегора на реванш с Нурмагомедовым.

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