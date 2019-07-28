Макгрегор признался, что нанёс запрещённый удар во время боя с Нурмагомедовым
- AFP
«Рефери Хербу Дину следовало тогда проверить глазницу Хабиба, когда я врезал коленом в партере. Я с положения защиты в маунте зарядил со всей силы ему в глазницу. Но я тогда продемонстрировал изобретательность, и мне всё сошло с рук», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года. Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом в четвёртом раунде и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Ранее глава UFC Дэна Уайт рассказал о шансах Макгрегора на реванш с Нурмагомедовым.