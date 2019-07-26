Уайт рассказал о шансах Макгрегора на реванш с Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт порассуждал на тему возможного реванша Конора Макгрегора и чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Уайт рассказал о шансах Макгрегора на реванш с Нурмагомедовым
  • © thenotoriousmma / Instagram

«Реванш Нурмагомедова и Макгрегора может стать грандиозным событием, и проведение такого поединка абсолютно реально. Думаю, Конор вернётся в начале следующего года. Сейчас эти ребята посмотрят, чем закончится бой Хабиба с Порье, а затем, думаю, в дивизионе произойдёт много всего интересного», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Также президент UFC отдал должное Макгрегору, заявив, что ирландцу удаётся поддерживать себя в форме, невзирая на отсутствие официальных поединков.

Ранее сообщалось, что первый тренер Гассиева назвал сроки возвращения боксёра после травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить