Уайт рассказал о шансах Макгрегора на реванш с Нурмагомедовым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт порассуждал на тему возможного реванша Конора Макгрегора и чемпиона организации в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Реванш Нурмагомедова и Макгрегора может стать грандиозным событием, и проведение такого поединка абсолютно реально. Думаю, Конор вернётся в начале следующего года. Сейчас эти ребята посмотрят, чем закончится бой Хабиба с Порье, а затем, думаю, в дивизионе произойдёт много всего интересного», — цитирует Уайта MMA Fighting.

Также президент UFC отдал должное Макгрегору, заявив, что ирландцу удаётся поддерживать себя в форме, невзирая на отсутствие официальных поединков.

Ранее сообщалось, что первый тренер Гассиева назвал сроки возвращения боксёра после травмы.