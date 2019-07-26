Первый тренер Гассиева назвал сроки возвращения боксёра после травмы

Первый наставник экс-чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева Виталий Сланов заявил, что россиянин может вернуться на ринг в октябре.

«Операция Мурату не потребуется, имеются проблемы с плечевой мышцей. Он будет проходить лечение на протяжении двух недель в Германии, затем приедет домой. Немецкие врачи обещают, что через две недели он будет дома. Насчёт следующего поединка мы ориентируемся на октябрь. Надеемся на эту дату. Раньше не получится, но и позже не хотелось бы. Соперника менять не будем», — цитирует Сланова РИА Новости.

Первый бой в тяжёлом весе Гассиев должен был провести с Джоуи Давейко на вечере бокса 27 июля.

Ранее российский боец Штырков рассказал, когда рассчитывает получить титульный бой в Rizin.