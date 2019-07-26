Российский боец Штырков рассказал, когда рассчитывает получить титульный бой в Rizin

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Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился ожиданиями от дебюта в японской организации Rizin.
Российский боец Штырков рассказал, когда рассчитывает получить титульный бой в Rizin
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«Не скрою, что хотел бы выйти на поединок за титул уже в третьем бою в Rizin. Надеюсь, победами заслужу это, а мой менеджер и промоушен найдут взаимопонимание по данному вопросу. Разумеется, я не смотрю соперникам за спину и не занижаю их бойцовские качества. Но я пришёл сюда за титулом, всё зависит только от меня», — цитирует Штыркова Sports.ru.

Россиянин проведёт свой дебютный поединок в Rizin 28 июля. Соперником Штыркова станет корейский боец Хун Ким.

Ранее сообщалось, что российский боец Эмеев пропустит UFC on ESPN 5 из-за проблем с визой.

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