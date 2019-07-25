Российский боец Эмеев пропустит UFC on ESPN 5 из-за проблем с визой

Поединок российского бойца Рамазана Эмеева с бразильцем Клаудио Силвой на турнире UFC on ESPN 5 не состоится.

«Вовремя не пришёл ответ по визе. До сих пор нет документов», — цитирует Рамазана Эмеева ТАСС.

Турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5 пройдёт в американском Ньюарке 3 августа 2019 года. В рамках этого события россиянин Рамазан Эмеев должен был встретиться с бразильцем Клаудио Силвой.

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