Российский боец Эмеев пропустит UFC on ESPN 5 из-за проблем с визой
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- globallookpress.com
«Вовремя не пришёл ответ по визе. До сих пор нет документов», — цитирует Рамазана Эмеева ТАСС.
Турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 5 пройдёт в американском Ньюарке 3 августа 2019 года. В рамках этого события россиянин Рамазан Эмеев должен был встретиться с бразильцем Клаудио Силвой.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов возглавил список самых успешных российских звёзд по версии Forbes.