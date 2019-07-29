Уайт заявил, что Макгрегор может заменить одного из бойцов в поединке Нурмагомедов — Порье
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«Мы встречались с Макгрегором на прошлой неделе. Он хочет вернуться в UFC, наблюдает за тем, что происходит и что будет в сентябре. Тогда в октагоне встретятся Нурмагомедов с Порье, но вы сами знаете, как бывает в нашем бизнесе. Может случиться что угодно. Поэтому Конор ждёт, не будет ли у него возможности выйти на замену», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года. Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом в четвёртом раунде и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Бой между Нурмагомедовым и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе состоится 7 сентября в Абу-Даби.
Ранее Макгрегор назвал Нурмагомедова паникёром.