Уайт заявил, что Макгрегор может заменить одного из бойцов в поединке Нурмагомедов — Порье

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что ирландец Конор Макгрегор готов вернуться к выступлениям и может заменить одного из бойцов в титульном поединке между чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
Уайт заявил, что Макгрегор может заменить одного из бойцов в поединке Нурмагомедов — Порье
  • © Gene Blevins/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы встречались с Макгрегором на прошлой неделе. Он хочет вернуться в UFC, наблюдает за тем, что происходит и что будет в сентябре. Тогда в октагоне встретятся Нурмагомедов с Порье, но вы сами знаете, как бывает в нашем бизнесе. Может случиться что угодно. Поэтому Конор ждёт, не будет ли у него возможности выйти на замену», — приводит слова Уайта MMAJunkie.

Поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября 2018 года. Нурмагомедов одержал победу удушающим приёмом в четвёртом раунде и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Бой между Нурмагомедовым и Порье за титул чемпиона UFC в лёгком весе состоится 7 сентября в Абу-Даби.

Ранее Макгрегор назвал Нурмагомедова паникёром.

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