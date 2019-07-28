Российский боец Аскаров дебютирует в UFC 22 сентября

Российский боец смешанных единоборств Аскар Аскаров проведёт свой первый поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 22 сентября на турнире в Мексике.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена, дебют Аскара Аскарова в UFC состоится 22 сентября на турнире в Мексике. Соперником станет Брэндон Морено.

Аскаров является бывшим чемпионом российской организации Absolute Championship Akhmat, а также победителем Сурдлимпийских игр — 2017 по борьбе. Это соревнование для спортсменов с нарушениями слуха.

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